¿Podrían los Bears despedir al entrenador Eberflus tras la derrota ante los Lions?

Los Chicago Bears nunca han despedido a un entrenador en jefe en mitad de una temporada, pero ¿podría Matt Eberflus estar en la mira después de un final alucinante en el partido de Acción de Gracias del equipo contra los Lions?

El exentrenador de los Bears, Dave Wannstedt, dijo que un elemento importante lo tiene en duda: la respuesta de los jugadores.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

"Los entrenadores pueden perder partidos, pero nunca se puede perder el vestuario", dijo Wannstedt en NBC Chicago el viernes. "Si pierdes el vestuario, estás acabado, ¿de acuerdo? Y no me gusta lo que estoy escuchando de los jugadores después. No me gusta el ambiente. Para mí, si fuera George McCaskey, eso es lo que veo. Hemos cometido algunos errores y hay miles de razones para ello… ¿Dónde está mi equipo de fútbol? ¿Todavía creen? Esa es la clave cuando te encuentras en esta situación".

Wannstedt no llegó a decir si cree que los Bears deberían separarse de Eberflus, pero dijo que el presidente de los Bears, George McCaskey, tiene que pensar en algunas cosas.

Eberflus apareció en una conferencia de prensa el viernes por la mañana, por lo que parece que no se ha tomado ninguna decisión hasta el momento.

En su discurso del viernes, Eberflus señaló que ha sido una "operación normal" desde la derrota del jueves, pero dijo que se reunió con el presidente del equipo Kevin Warren y el gerente general Ryan Poles, con planes de reunirse nuevamente el viernes.

"Estoy seguro de que trabajaré en San Francisco y me prepararé para ese juego", dijo Eberflus.

Los comentarios de Wannstedt se producen después del juego, ya que los jugadores no defendieron la decisión de su entrenador de no pedir un tiempo muerto en los últimos segundos de lo que podría haber sido una gran remontada para Chicago.

Eberflus optó por no pedir un tiempo muerto en los últimos 30 segundos del juego, incluso cuando su ofensiva se apresuró a ponerse en posición para lo que finalmente sería la última jugada del juego.

"Siento que hicimos lo suficiente como jugadores para ganar el juego", dijo el veterano receptor abierto Keenan Allen a los periodistas.

Cuando se le preguntó sobre la decisión, el mariscal de campo de los Bears, Caleb Williams, dijo que no fue su decisión.

"Podemos pedir un tiempo muerto allí o no podemos", dijo. “No voy a decir que me sorprendí. Mi trabajo es simplemente salir y hacer jugadas. Dejo que los entrenadores y todos tomen esa decisión, es su decisión. Tal vez en los últimos años de mi carrera, sea mi decisión”.

Entonces, ¿qué sucedió exactamente en la jugada?

A continuación, un resumen:

¿Qué sucedió con la última jugada en la derrota de los Bears ante los Lions?

Los Bears se colocaron en posición para un gol de campo del empate o un touchdown ganador, solo para que una captura y una gestión cuestionable del reloj terminaran el juego antes de que tuvieran la oportunidad de lograr cualquiera de las dos cosas.

La confusión comenzó después de que Caleb Williams conectara con Keenan Allen para un pase completo de 12 yardas hasta la 13 de los Lions en el último minuto.

Eso habría dado a los Bears mucho tiempo para intentar la victoria antes de intentar el gol de campo, pero el guardia Teven Jenkins fue sancionado por manos ilegales en la cara, lo que llevó el balón de regreso a la 35.

En segunda oportunidad, los Bears pidieron una jugada de empate para Williams, con la esperanza de que pudiera obtener el primer intento y preparar el gol de campo. Sin embargo, el tackle suplente Larry Borom no se movió cuando Za’Darius Smith entró sin bloquear para capturar a Williams y perder 6 yardas.

“Se puso muy fuerte y no creo que Larry haya escuchado el conteo”, dijo Williams. “Una vez que vi a Za’Darius liberarse, no quise arriesgarme a intentar tirar el balón en caso de que tuviera la oportunidad de poner sus manos sobre él. Acepté la captura e intenté que todos se alinearan para la última jugada”.

Mientras Williams intentaba hacer la jugada, el entrenador de los Bears, Matt Eberflus, no pidió el último tiempo muerto de Chicago. Dijo que lo estaba conservando para preparar un intento de gol de campo.

“La esperanza era que pudiéramos volver a armar la jugada, lanzarla con aproximadamente 18 segundos restantes, lanzarla al rango de gol de campo y pedir el tiempo muerto”, dijo.

Sin embargo, el reloj superó los 18 segundos y los otros puntos de referencia de Eberflus.

“Una vez que la diferencia está por debajo de 12, no podemos lanzar un pase a la línea lateral, y una vez que está por debajo de siete, hay que lanzar el balón a la zona de anotación”, dijo. “En ese punto, si pides un tiempo muerto, es para lanzarlo a la zona de anotación”.

Cuando Williams se dio cuenta de que no iba a haber tiempo muerto, rápidamente cambió la jugada a un pase profundo a Rome Odunze, pero quedó incompleto justo antes de la zona de anotación.

“Sabía que no teníamos tiempo para un gol de campo, así que hice un ajuste”, dijo. “Solo quería poner a Rome uno a uno e intentar intentar un tiro a seis”.

Williams no cuestionó a su entrenador.

“Podemos pedir un tiempo muerto ahí o no”, dijo. “No voy a decir que me sorprendió. Mi trabajo es simplemente salir y hacer jugadas. Dejo que los entrenadores y todos tomen esa decisión; es su decisión. Tal vez en los últimos años de mi carrera, sea mi decisión”.

El final arruinó una espectacular segunda mitad de Williams, que completó 15 de 24 pases para 222 yardas y tres touchdowns y corrió para 29 yardas.

¿Qué dijo Eberflus después del partido?

Aun así, Eberflus defendió la decisión en las entrevistas posteriores al partido. "Me gusta lo que hicimos allí", dijo.

Eberflus admitió que la jugada "no salió como queríamos", pero continuó explicando que los Bears habían planeado ejecutar una jugada de pase.

En cambio, el equipo se apresuró a prepararse después de que Caleb Williams fuera capturado con 36 segundos restantes, y para cuando su pase a Rome Odunze rebotó en el césped del Ford Field, el juego había terminado y los Bears habían perdido su sexto partido consecutivo.

El entrenador dijo que quería que los jugadores y los entrenadores "hicieran un mejor trabajo juntos" en el futuro después de la asombrosa secuencia, que dejó a los Bears con un récord de 4-8 en la temporada y a Eberflus con un récord de 5-19 en su carrera como entrenador en juegos de una anotación.

No hace falta decir que la toma de decisiones ha aumentado aún más las críticas a su desempeño como entrenador de los Bears, pero Eberflus dice que seguirá avanzando.

"Sé dónde está. Simplemente voy a dar lo mejor de mí y me pondré a trabajar y seguir esforzándome", dijo