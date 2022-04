Día Inaugural 2022: Fanáticos de los Cubs podrían ganar $1 millón en la práctica de bateo de Wrigley Field

CHICAGO – Para celebrar el inicio oficial de la temporada regular de 2022, los Chicago Cubs anunciaron que sus aficionados podrán tener la oportunidad de ganar premios, incluyendo un gran premio de $1 millón.

Los Cubs se unieron con Budweiser para presentar el “Jugar para el Día Inaugural”, donde se seleccionarán a 50 fanáticos al azar quienes tendrán la oportunidad de practicar bateo y #HittheBuds, que son objetivos que estarán en el campo de Wrigley Field y cada uno representa varios premios.

Entre los premios que se pudieran ganar los aficionados, se encuentran: una suite de lujo para 15 personas para el Día Inaugural, un Traeger Grill, una Budweiser gratis en cada juego en casa de los Cubs para la temporada regular de 2022 y más. Un aficionado también tendrá la oportunidad de ganar $1 millón por golpear una pelota que pegue el letrero de Budweiser sobre el tablero de video en el jardín derecho.

Los fanáticos que estén interesados ​​en participar deben dirigirse a Gallagher Way el martes, 5 de abril de 9:30 a.m. a 10 a.m. para recibir un boleto para la rifa. De los fanáticos que reciban un boleto para la rifa, 50 afortunados serán seleccionados al azar para participar en el evento de práctica de bateo para fanáticos “Juega para el día inaugural” entre las 11 a.m. y la 1 p.m. ese mismo martes.

Cada aficionado seleccionado para participar obtendrá tres lanzamientos para tener la oportunidad de golpear un objetivo en el campo para ganar premios. Los fanáticos deben tener 21 años o más para participar y deben estar presentes para ganar la oportunidad.

El exreceptor de los Cachorros y campeón de la Serie Mundial 2016 Miguel Montero estará disponible para el evento, dijo el equipo.

La lista completa de premios que los fanáticos pueden ganar potencialmente incluye:

$1 millón (solo puede ser ganado por la primera persona que golpea una pelota que golpea el letrero de Budweiser sobre el tablero de video en el jardín derecho)

Suite de lujo para 15 personas el día de la inauguración

Par de entradas para el día de la inauguración con acceso a The W Club impulsado por CDW y/o Maker's Mark Barrel Room

Traeger Grill (proporcionado por Budweiser)

Una Budweiser gratis en cada juego en casa de los Cachorros para la temporada regular 2022

Bate de béisbol (proporcionado por Budweiser)

Vaso de cerveza Budweiser MLB

Camiseta de manga corta

Todos los fanáticos que reciban un boleto de la rifa, incluso si no son seleccionados para participar, recibirán un premio por asistir y todos los fanáticos que acierten recibirán un par de boletos para el Día Inaugural el jueves, 7 de abril contra los Brewers de Milwaukee.

En caso de haber lluvia, el evento de fanáticos de la práctica de bateo “Juega para el Día Inaugural” se llevará a cabo en un formato limitado con premios modificados.

Para obtener más información sobre el evento para fanáticos de la práctica de bateo “Jugar para el Día Inaugural” en Wrigley Field y para ver las reglas oficiales, visite www.cubs.com/playforopeningday