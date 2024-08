¿Qué deportes hay en los Juegos Paralímpicos y cómo funciona el sistema de clasificación?

PARÍS — Ser el acto de seguimiento de los Juegos Olímpicos de París no es una tarea fácil, pero los Juegos Paralímpicos que comienzaron el miércoles prometen ofrecer su propia cuota de momentos deportivos memorables.

Este es un evento que resalta la capacidad humana de superar las dificultades y las discapacidades, por lo que la palabra "insuperable" no es una que probablemente escuche en París durante las próximas dos semanas, cuando alrededor de 4,400 atletas con una amplia gama de discapacidades que afectan la vida compitan por medallas en 549 eventos en 22 deportes.

"Si parece imposible, entonces se puede hacer", dijo la esgrimista italiana Bebe Vio en su sitio web.

Competirá por su tercera medalla de oro consecutiva en esgrima en silla de ruedas. Después de contraer meningitis cuando era niña, los médicos le amputaron ambos antebrazos y ambas piernas a la altura de las rodillas para salvarle la vida.

A continuación, se muestran algunos de los otros eventos en los que competirán los atletas en los Juegos Paralímpicos y cómo se categorizan los competidores según su discapacidad o impedimento.

¿Dónde y cuándo son los Juegos Paralímpicos?

Los Juegos Paralímpicos 2024 se están llevando a cabo en París del 28 de agosto al 8 de septiembre. Cabe mencionar que es la primera vez que Francia es el país anfitrión de los Juegos Paralímpicos de Verano.

Similar a los Juegos Olímpicos de París 2024, muchos de los eventos deportivos de los Juegos Paralímpicos se realizarán en lugares icónicos alrededor de París, incluyendo la Torre Eiffel y los Jardines de Versalles. Más información aquí.

¿Qué deportes participan en los Juegos Paralímpicos?

De los 22 deportes paralímpicos, solo dos no tienen un equivalente olímpico: el goalball y la boccia.

El goalball se juega en una cancha cubierta del tamaño de una cancha de voleibol con porterías instaladas en cada extremo. Los equipos de jugadores ciegos o con discapacidad visual (que usan antifaces para garantizar la equidad) se turnan para hacer rodar una pelota que contiene cascabeles hacia la portería contraria mientras los jugadores del equipo defensor actúan como porteros.

En la boccia, los jugadores lanzan o hacen rodar pelotas de cuero lo más cerca que pueden de una pelota pequeña llamada bola de petanca.

Otros deportes en silla de ruedas incluyen el baloncesto, la esgrima, el rugby y el tenis.

Los demás deportes son el voleibol sentado, el fútbol para ciegos, el tiro con arco, el atletismo, el bádminton, el piragüismo, el ciclismo, la equitación, el judo, el levantamiento de pesas, el remo, el tiro, la natación, el tenis de mesa, el taekwondo y el triatlón.

El fútbol para ciegos, en el que se jugarán equipos de cinco personas con una pelota que contiene sonajeros, se jugará junto a la Torre Eiffel.

¿Quién puede calificar para competir en los Juegos Paralímpicos?

Para competir en los Juegos Paralímpicos, los atletas deben tener "una condición de salud subyacente que conduzca a una discapacidad permanente elegible", dice el Comité Paralímpico Internacional.

Las discapacidades pueden ser causadas por parálisis cerebral, lesión cerebral traumática, esclerosis múltiple, distrofia muscular, amputaciones, lesiones físicas o una discapacidad intelectual, ceguera o visión reducida.

¿Cómo se clasifican los atletas?

Para garantizar una competencia justa entre los atletas paralímpicos, los atletas se agrupan según cuán limitadas estén por su discapacidad; en otras palabras, cuánto efecto tiene sobre su capacidad para competir en el deporte elegido.

Las clasificaciones tienen como objetivo garantizar que cada competidor tenga una oportunidad justa de ganar y que "la excelencia deportiva determine qué atleta o equipo es finalmente el vencedor", afirma el Comité Paralímpico Internacional.

Diferentes tipos de discapacidades

Los Juegos Paralímpicos dividen las discapacidades en tres grupos: físicas, visuales e intelectuales. Las discapacidades físicas se dividen a su vez en ocho categorías, que incluyen la disminución de la fuerza muscular, la disminución de la amplitud de movimiento, la deficiencia de las extremidades y la baja estatura.

Cada deporte paralímpico individual determina para qué tipos de discapacidades tiene competencias.

Algunos, como el atletismo adaptado y la natación adaptada, tienen competencias para atletas con cada tipo de discapacidad, mientras que otros tienen solo una categoría. El goalball, por ejemplo, es solo para equipos de jugadores ciegos o con discapacidad visual.

Evaluación y clases deportivas

Todos los atletas paralímpicos se someten a una evaluación por parte de un panel de expertos para determinar en qué clase deportiva deben competir según el grado y la naturaleza de su discapacidad. Cada deporte tiene sus propios criterios para evaluar la elegibilidad de los competidores. Algunos, como el levantamiento de pesas adaptado, solo tienen una clase deportiva. El atletismo adaptado, abierto a deportistas con cualquier discapacidad, cuenta con más de 50 categorías deportivas.

El sistema de clasificación se centra en agrupar a deportistas con capacidades funcionales similares en lugar de discapacidades similares, de modo que los deportistas con distintas discapacidades puedan competir entre sí si se les asigna la misma categoría deportiva.

¿Dónde puedo sintonizar la cobertura de los Juegos Paralímpicos?

Peacock será el hogar en Estados Unidos del streaming de los Juegos Paralímpicos de París 2024, y ofrecerá a los fanáticos el destino paralímpico más completo en la historia de los medios de comunicación de EE.UU. La cobertura incluirá la mayor cantidad de horas de transmisión en vivo de un evento paralímpico, con aproximadamente 1,500 horas de cobertura en vivo de los 22 deportes paralímpicos que se transmitirán en Peacock durante el evento de 12 días.

Además, ciertos eventos serán también transmitidos por televisión en USA Network y CNBC, mientras que NBC Sports Digital transmitirá más de 1,500 horas de los Juegos Paralímpicos de París 2024 en sus plataformas TV Everywhere, mediante autenticación, incluidas NBCParalympics.com, NBC.com, la app NBC Sports, la app NBC y todas las demás apps de NBCU que están disponibles en dispositivos móviles, tabletas y televisores conectados. La oferta integral incluye competencias en vivo en los 22 deportes, además de transmisión simultánea de toda la cobertura lineal y el programa digital Gold Zone.

La cobertura de NBCUniversal de los Juegos Paralímpicos de París 2024 será más accesible que nunca para los espectadores de todas las capacidades con subtítulos y más servicios de descripción de audio por televisión.

Además, la accesibilidad mejorada al contenido web, que incluye navegación con teclado, contraste de color y soporte para lectores de pantalla, estará disponible en NBCParalympics.com, NBC.com, la aplicación NBC Sports y Peacock.

Las transmisiones en vivo y las repeticiones que ofrecen descripción de audio tendrán la descripción de audio en inglés como una opción de idioma dentro de los reproductores en estas plataformas digitales.

Por otro lado, cabe mencionar que Telemundo presentará dos especiales de una hora el domingo, 1 de septiembre a las 11 a.m. ET (10 a.m. hora centro) y el lunes, 9 de septiembre al mediodía ET (11 a.m. hora centro), presentados por Vero Rodríguez y Freddy Lomelí. Los programas mostrarán lo mejor de los Juegos y destacarán eventos clave con atletas hispanos, el equipo de EE.UU. y otros países participantes.