Cuatro jugadoras a seguir en los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina

La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 se ha reducido a ocho equipos que buscan reclamar el premio más grande del deporte.

Los equipos en cuartos de final son los siguientes: España, Holanda, Japón, Suecia, Australia, Francia, Inglaterra y Colombia.Cada uno de estas selecciones cuenta con un talento increíble. Sin ningún orden en particular, aquí hay cuatro jugadoras a seguir en los cuartos de final.

Linda Caicedo (Colombia)

Colombia es el único equipo latinoamericano que queda en el torneo y llegó a esta etapa superando a Jamaica.

No hay duda de que su jugadora destacada es Linda Caicedo.

Con solo 18 años, Caicedo está jugando su primera Copa del Mundo y ya tiene dos goles en su haber. Marcó en el triunfo 2-0 de Colombia sobre Corea del Sur y marcó uno de los goles del torneo contra Alemania.

Hay una razón por la que muchos de los equipos más importantes de Europa, como el Real Madrid, el Barcelona y el Chelsea, intentaban ficharla. Y fue el Real Madrid quien lo logró.

Con el Real Madrid, Caicedo disputó 10 partidos, marcó dos goles y dio cuatro asistencias.

Colombia ya ha hecho historia en este Mundial al llegar a los cuartos de final. Buscarán hacer aún más e intentar llegar a las semifinales con Caicedo al frente y al centro.

Aitana Bonmati (España)

España es una de las varias selecciones nacionales que llegó al torneo con problemas fuera del campo. Tras el final de la temporada regular, aún no se sabía si Aitana Bonmati sería o no parte de la lista de España.

Pero Bonmati decidió regresar después de ser una de las jugadoras que se quedó fuera del proceso hasta que mejoraron las condiciones en el equipo nacional.

Si lo han hecho o no, está en debate, pero su regreso fue un impulso bienvenido para España.

Cuando uno piensa en España, una de las primeras jugadoras que salta a la mente es Alexia Putellas. La dos veces ganadora del Balón de Oro está en el equipo, pero aún está recuperándose de una lesión.

En su ausencia, Bonmati ha dado un paso al frente tanto con Barcelona como con España.

Bonmati ha marcado tres goles en este torneo y estuvo excepcional en la victoria de España en los octavos de final sobre Suiza, anotando un doblete. Bonmati ha sido el motor en el medio campo español e instrumental en la temporada del Barcelona en la que ganó la Liga y la Champions League.

Si España quiere progresar más, gran parte se reducirá a la influencia que pueda tener Bonmati.

Hinata Miyazawa (Japón)

Japón es una de las favoritas para ganar la Copa del Mundo y no es difícil ver por qué. Lideraron a su grupo, venciendo a España 4-0 en el proceso.

Tal vez no sea un nombre familiar en el sentido tradicional, Hinata Miyazawa ha surgido como una de las caras del torneo.

Miyazawa tiene cinco goles hasta el momento, liderando la carrera por la Bota de Oro, igualando el récord establecido por Homare Sawa cuando Japón ganó la Copa del Mundo por última vez en 2011. Una vez más, Japón superó con facilidad la fase de grupos y superó a Noruega en los octavos de final. Japón ganó 3-1 con Miyazawa anotando el tercero.

Se enfrentarán a un oponente más duro en Suecia en los cuartos de final, pero a Japón seguramente le gustarán sus posibilidades dada la forma en que Miyazawa se ha desempeñado hasta ahora. También le dará la oportunidad de seguir sumando goles en la carrera por la Bota de Oro.

Sam Kerr (Australia)

Australia ha alcanzado los cuartos de final sin posiblemente su mejor jugadora en Sam Kerr.

Una lesión antes del comienzo del torneo dejó a Kerr fuera de juego durante toda la fase de grupos, y solo regresó, y debutó, en la Copa del Mundo en la segunda mitad del partido de octavos de final contra Dinamarca.

La pregunta es si Kerr está completamente en forma para jugar un juego completo y cuánto podría afectar al equipo dado que pudieron obtener resultados sin Kerr en el campo.

Sin embargo, no hay dudas sobre lo que Kerr aporta al equipo. A nivel de clubes, es una de las mejores jugadoras del Chelsea y una de las mejores delanteras del mundo.Kerr no solo marca goles, sino que también es una jugadora muy física que no se deja intimidar en el campo ni retrocede ante un desafío.

Muchos estaban un poco preocupados por las posibilidades de Australia en la fase de grupos con Kerr fuera. Con Kerr de vuelta en el redil, esas dudas se han aliviado hasta cierto punto. Pero superar a un oponente difícil en Francia podría depender de la disponibilidad de Kerr y de qué tan bien se haya recuperado de su lesión.