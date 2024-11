¿Cuánto dinero ganarán Tyson y Paul con la pelea de este viernes?

Mike Tyson se prepara para su primera pelea oficial desde 2005, cuando el excampeón de peso pesado se enfrente al mucho más joven YouTuber, convertido en boxeador, Jake Paul, en Texas.

Pero, ¿qué exactamente esperan Tyson, de 58 años, y Paul, de 27, de la pelea, y qué han dicho antes de la misma?

La pelea de ocho asaltos del viernes por la noche en la casa de los Dallas Cowboys de la NFL se transmitirá en Netflix, que tiene más de 280 millones de suscriptores en todo el mundo. En vivo, será frente a una multitud de al menos 60,000 personas.

Los reguladores de Texas aprobaron la pelea con asaltos limitados a solo dos minutos por asalto. Tyson y Paul, de 27 años, también usarán guantes más pesados, lo que en teoría limita el poder de los golpes.

Tyson se retiró con un récord de 50-6 y 44 nocauts después de perder ante Kevin McBride hace 19 años. Paul debutó como boxeador profesional hace unos cuatro años y tiene un récord de 10-1 con siete nocauts, peleando principalmente contra artistas marciales mixtos y boxeadores veteranos.

La pelea estaba programada originalmente para el 20 de julio, pero tuvo que posponerse cuando Tyson fue tratado por una úlcera de estómago después de enfermarse en un vuelo.

En un documental que narra los preparativos para la pelea, Tyson dijo que perdió 26 libras en el proceso de recuperación.

Tyson dijo que su entretenida exhibición contra Roy Jones Jr. sin fanáticos durante la pandemia en 2020 le hizo creer que podía volver a pelear de verdad. A medida que avanzaba la expectativa de la semana de la pelea contra Paul, Tyson se puso nervioso.



Durante una conferencia de prensa el miércoles, antes de la pelea, Tyson tuvo respuestas concisas a todas las preguntas que le hicieron sobre la pelea a Paul, quien es 31 años más joven.

"He dicho todo lo que tenía que decir", dijo Tyson en uno de los varios intentos de lograr que dijera más durante una conferencia de prensa el miércoles. "Estoy ansioso por pelear".

“Es lindo”, dijo Paul sobre la actitud de Tyson. “No le temo a nadie, así que quiero que sea ese viejo y salvaje Mike”.

Paul ni siquiera pudo lograr que Tyson respondiera usando lo que el YouTuber dijo que era un “orejera con forma de diamante”, un golpe a Tyson por el infame mordisco que el miembro del Salón de la Fama le hizo a Evander Holyfield en una pelea de 1997.

Sin embargo, Tyson se irritó brevemente cuando alguien le preguntó dos veces qué haría si perdiera. Su última pelea sancionada fue en 2005.

“No voy a perder”, dijo Tyson, levantando la voz la segunda vez que se lo preguntaron. “¿Escuchaste lo que dije?”.

El jueves, Tyson abofeteó a Paul durante su pesaje final después de que Paul se arrastrara como un oso para acercarse a él.

“Ni siquiera lo sentí”, dijo Paul después. "Está enojado. Es un duendecillo enojado. Mike Tyson, pensé que esa fue la bofetada más linda, amigo. Pero mañana te van a dar un buen golpe".

En los últimos meses, cuando los dos aparecieron juntos para promocionar el evento, Paul intentó explicar los ruidosos abucheos que lo habían recibido. "Creo que son fanáticos queridos de Mike Tyson", dijo Paul. "Y yo soy el chico nuevo en el barrio, el disruptor, el bocazas, la figura polarizadora", dijo Paul. "Y he construido mi carrera como el villano. Naturalmente, la gente quiere apoyarme, y eso es genial para el deporte del boxeo".

¿Cuál es el récord de boxeo de Jake Paul?

Paul, una estrella de YouTube de 27 años, es relativamente nuevo en el deporte. El exinfluencer de las redes sociales tiene un récord de 10-1 con siete nocauts, principalmente contra artistas marciales mixtos y boxeadores veteranos.

Durante su pesaje final, Paul pesó 227 libras.

¿Cuál es el récord de boxeo de Mike Tyson?

Tyson tenía un récord de 50-6 con 44 nocauts cuando se retiró después de perder ante Kevin McBride en 2005, diciendo que no tenía nada más que darle al deporte. Peleó por última vez en una exhibición contra Roy Jones Jr. sin fanáticos durante la pandemia en 2020.

¿Cuánto pueden ganar Tyson y Paul con la pelea?

Según los informes, Paul recibirá $40 millones por la pelea, una cifra que mencionó en otra conferencia de prensa en Nueva York en Agosto.

Tyson, que estuvo dos temporadas en prisión por condenas en los años 90 por violación y agresión y se declaró en quiebra hace 21 años, recibirá 20 millones de dólares. Tyson ha dicho que no está luchando por dinero.

"Ese viejo Mike Tyson… ya no tiene ningún propósito en mi vida. Simplemente no existe", dijo Tyson. "Estoy pasando un buen momento en mi vida. No me queda mucho tiempo, así que estoy pasando el mejor momento de mi vida".

¿Cuándo es la pelea Tyson-Paul?

La pelea se llevará a cabo el viernes 15 de noviembre.

¿A qué hora es la pelea Tyson-Paul?

Es difícil dar una hora exacta para el evento principal el viernes por la noche, pero podría acercarse a las 11 p.m. CST o la medianoche EST. La transmisión comienza a las 7 p.m. CST, 8 p.m. EST.

¿Qué edad tienen Mike Tyson y Jake Paul?

Mike Tyson tiene 58 años y Jake Paul tiene 27. Esa es una diferencia de edad de 31 años.

Cómo, dónde ver la pelea Tyson-Paul

La pelea se transmitirá en Netflix.

Si bien este no es el pago por evento más común y más caro, El formato que siguen la mayoría de los eventos de boxeo más importantes, no lo es.