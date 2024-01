Televidente termina con doble deuda al intentar hacer una transferencia de saldo

La salud de Hector Gutiérrez en el 2022 emporó.

Dice que se enfermó de Covid y esto lo llevó a necesitar una operación de vida o muerte, “duré más de un mes en el hospital y casi pierdo mi vida” dijo.

Ya recuperado, Hector dice que terminó con una deuda médica de más de $20,000.

Sin seguro médico y sin dinero suficiente para pagar, dice que tuvo que recurrir a su tarjeta de crédito, “dije, prefiero pagar de mi bolsa, y estar endeudado y estar pagando poco a poco, pero con salud y vida” afirmó Hector.

Pero al verse endeudado y pagando altos intereses, dice que vio una solución inmediata en una promoción que recibió por correo electrónico.

“no pagaba intereses por 18 meses si hacia un transfer balance”, explicó

Hector dice que la oferta venia del banco Barclays.

Y es que Hector quería saldar la deuda que tenía con Comenity Bank por $7,313.

Dice que recibió el cheque de Barclays y procedió a enviarlo a Comenity Bank, pero se topó con una sorpresa.

“el cheque lo mande, pero el cheque nunca llego” dijo.

Por meses dice estuvo comunicándose tanto con Comenity Bank como con Barclays pero ninguno parecía poder resolver el problema.

“y le dije como voy a estar pagando doble, estoy pagando aquí y estoy pagando allá, y no más puro I’m sorry me decían” dijo.

Hector dice que recibió una carta por parte de Barclays donde le decían que “Comenity Bank había cobrado el cheque” adjunto proveyeron esta copia del cheque que indicaba haber sido depositado a una cuenta de Capital One.

pero sin entender porque y sin todavía obtener una solución a su problema, dice que decidió llamar a Telemundo Chicago Responde.

Telemundo Chicago Responde contactó a las tres instituciones bancarias, Comenity Bank, Barclays y Capital One.

Comenity Bank y Barclays indicaron que no podían proveer detalles de sus clientes por cuestiones de privacidad.

Sin embargo, Capital One dijo que había localizado el “pago no reclamado” del cliente y explicó en parte:

“Al parecer, el cheque se cobró, pero como no había información que indicara a qué cuenta debía aplicarse, se encontraba en pagos no reclamados”

y fue en cuestión de días que Hector pudo recuperar los $7,313, dinero que utilizó para pagar a Barclays.

“Bien contento gracias a ustedes resolvieron mi problema, y la verdad no creía, pero si es cierto, si responden”, concluyó.