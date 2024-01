Televidente recibe pasaporte estadounidense tras larga espera

Este es el caso de Wilfredo Rodriguez Quiles.

Él llamó a Telemundo Chicago Responde porque llevaba casi un año esperando por su pasaporte estadounidense, después de haberlo solicitado a la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado.

La primera vez que hablamos con Wilfredo fue en mayo del año pasado, y nos dijo

“estoy llamando debido a que hice la aplicación por primera vez para el pasaporte americano y lo hice en mayo 13 de 2022, y ya es la hora que va para el año y yo no recibo el pasaporte, me paso llamándolos a ellos, y lo que me indican es que ellos no me pueden dar información, que tengo que esperar”

Telemundo Chicago Responde contactó al Departamento de Estado.

Indicaron que no podían compartir ninguna información sobre su caso, pero se comunicarían directamente con Wilfredo. Sin embargo, las semanas pasaron y Wilfredo no recibía esa llamada.

Entonces decidimos comunicarnos con la oficia del Senador Dick Durbin para que pudieran intervenir.

Fue semanas después que Wilfredo recibió finalmente la llamada del Departamento de Estado. Wilfredo nos contó que al parecer todo se había tratado de un robo de identidad que él desconocía.

6 meses después de nuestra intervención y una cita en persona, Wilfredo finalmente recibió su pasaporte estadounidense.

El Departamento de Estado por su parte indicó”

“Debido a consideraciones de privacidad, no podemos comentar en casos individuales”

“La libreta de pasaporte y la tarjeta de pasaporte de EE. UU. son documentos altamente seguros con numerosas características de seguridad diseñadas para prevenir la falsificación con éxito”.

Añadieron que si una persona tiene conocimiento de un fraude relacionado con un pasaporte estadounidense o es víctima de un fraude de pasaportes, debe ponerse en contacto con ellos inmediatamente en passportvisafraud@state.gov

y recuerde que, si usted cree que su información personal fue expuesta de alguna manera u otra, una de las cosas que puede hacer es revisar su reporte crediticio constantemente en annualcreditreport.com