Responde: resuelve caso de televidente que llevaba meses con refrigerador descompuesto

Erica Garcia dice que sentía frustrada porque llevaba 6 meses con su refrigerador descompuesto, “pues impotente imagínese, somos 5 de familia, y sin refrigerador”, nos conto cuando la visitamos a su casa.

“antes yo compraba para mi semana completa, porque lo guardaba, ahora no, tengo que salir de trabajar, ir a comprar lo que voy a cocinar solamente” indicó.

Erica tiene un plan de protección a través de Sears que cubre varios de sus electrodomésticos.

y aunque enviaron a por lo menos 4 técnicos diferentes, “han venido varias veces, le han cambiado varias piezas”, afirmó.

Erica asegura que no habían podido solucionar el problema.

“Le abro la puerta y se apaga, la cierro y al ratito empieza o través del ruidito, la abro y se apaga”.

Dice que Sears incluso llego a comunicarla con LG, el fabricante del refrigerador.

“y LG les dijo que no tenían que nada que ver, que, porque yo no le estoy pagando a ellos, yo le estoy pagando la aseguranza a Sears, que era Sears”.

Mientras tanto dice, su frustración crecía.

“son citas y citas que yo tengo que pedir permiso en mi trabajo y ya no me quieren dar permiso, no puedo faltar y no sé qué hacer”.

Fue cuando Erica nos llamó y Telemundo Chicago Responde intervino.

Primero contactamos a Sears, quienes indicaron que su garantía “no cubre reparaciones que estarían cubiertas por la garantía del fabricante”

pero añadieron que en el caso de Erica su refrigerador si estaba cubierto por LG bajo una “garantía excepcional de piezas”

Sears nos dijo que había contactado a la compañía externa encargada de gestionar sus garantías. esa compañía les informo que LG, había enviado a un técnico a la casa de Erica anteriormente pero que “no habían encontrado el número de serie y modelo en el refrigerador” información que suponen nunca fue comunicada a la compañía externa encargada de gestionar las garantías de Sears.

Sin embargo, cuando llegamos a la casa de Erica encontramos que al costado del refrigerador se encontraba la etiqueta con el número de modelo y serie.

Tras nuestra intervención, Sears nos aseguró que después de ponerse en contacto con la compañía externa encargada de gestionar sus garantías, ellos se pusieron en contacto con LG.

LG de inmediato procedió a ofrecerle un crédito a Erica por $3,411.32.

LG por su parte no contestó nuestra solicitud para explicar lo sucedido.

Y luego de recibir el cheque, Erica quedo agradecida con nuestra intervención.