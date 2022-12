Responde ayuda a Televidente a recuperar dinero de boletos de avión

Después de varios años, Elena planeaba regresar a su natal Durango, “yo tengo como 11 años que no voy para allá, quería llevar a mis hijas para visitar a familia”, dijo a través de una entrevista.

su ilusión dice la llevó a ahorrar el dinero necesario para pagar por los 4 boletos.

Mismos que eventualmente compró para viajar a principios de este año a través de la aerolínea Volaris, “teníamos los boletos de Chicago, Durango y Durango a México”, indicó.

En total Elena pagó $1,743 por los boletos, pero cuenta que su ilusión duró muy poco cuando debido a una obstrucción intestinal terminó hospitalizada por 16 días, justo un mes antes de su viaje, “y como un día antes de que saliera del hospital me quitaron la sonda, y hasta entonces todo ese tiempo no estaba ni comiendo y tomando nada, era con puro suero”.

Indica que los doctores le advirtieron que su recuperación sería lenta, “no me podía arriesgar irme a México cuando acaba de salir del hospital”.

Fue cuando dice que su hermana le ayudó a comunicarse con Volaris para cancelar los boletos de avión, “y ellos le dijeron pues eso, que podía comprar ese seguro y que iba a tener hasta un año para poder programar otra vez la ida a México”.

Eso fue lo que hicieron, asegura. Volaris le había cobrado un total de 834 con 12 centavos por el seguro, “ahora cuando estamos tratando de llamar que no hay nada, que ese seguro era solamente para llamar 4 horas antes de que se expirara el boleto, que ya no existe, que no existe nada”.

Dice que incluso habló con una supervisora de Volaris para intentar resolver su caso, “me dijo que lo mismo, que eso era lo que había y que lo único que podía hacer era entrar a la página de Volaris, quejarme y que los directivos tomaban cartas en el asunto, y que ella no tenía otra forma de ayudarme”.

Frustrada ante la posibilidad de perder su dinero llamó a Telemundo Chicago Responde.

Nosotros nos comunicamos con Volaris. Ellos indicaron que revisarian el caso.

y semanas después dijeron a través de un comunicado que habían resuelto la situación:

“…Elena Yescas aceptó como solución los créditos electrónicos para futuros vuelos con Volaris”

Añadieron: “la clienta agradeció la llamada y la atención prestada a su caso”.

Y efectivamente hablamos con Elena, y nos confirmó que recibió un crédito por $2,558, quedando contenta y satisfecha con la resolución.