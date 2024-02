Consumidora buscaba prestaciones de Seguro Social tras quedar viuda

“Yo me quedé sola sin nada, no tenía renta, porque no podía pagar nada nada, y todo me ha afectado, pero no tengo una solución a este caso”, explicó Claudia Dieguez Abreu cuando la visitamos.

Y es que Claudia dice que con el fallecimiento de su esposo hace 7 años, no solo llegó la angustia por su pérdida, sino que también un problema monetario que no lograba resolver.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

“Yo llamé a Telemundo Chicago Responde porque he estado yendo consecutivamente al Social Security para hacer la reclamación de algún dinero por el fallecimiento de mi esposo”, añadió.

Cuenta que tuvo que mudarse a Chicago de Miami al no tener dinero ni siquiera para pagar por su alquiler, pues no puede trabajar debido a un problema de salud que padece.

Cuando la visitamos, nos contó que vivía en casa de una amiga y que por meses hizo visitas semanales en persona al Seguro Social. La última vez, dice, recibió una llamada por parte de la agencia federal. “Me dieron una respuesta de que me iban a dar el dinero, 678 pesos más 6 meses de atraso. El 14 de septiembre me lo iban a depositar, nunca me lo depositaron”, indicó Claudia.

Claudia dice que llevaba años reclamando el dinero que le correspondía, desde que murió su esposo en 2016, pero dice que en ese entonces el Seguro Social supuestamente le dijo que tenía que esperar hasta que cumpliera 60 años para poder reclamar el dinero que recibía su esposo.

“Yo visito el Social Security para hacer la reclamación, ellos no me dicen nada, no me dan nada, me dicen que la edad mía, que falta un documento, se los llevo todo, le tiran foto al pasaporte, al otro, siempre hacen eso y no me dan una respuesta”, dice Claudia.

Ella indica que, en algún momento, su certificado de nacimiento de Cuba también fue un problema para el Seguro Social.

“Me dijo bueno, usted tiene que traer su ingresión de nacimiento, y le digo, esa es mi ingresión de nacimiento, no, no, eso no sirve, ¿cómo que eso no sirve? Si eso tiene mi folio, la fecha que yo nací, ¡todo!”, dice ella.

Telemundo Chicago Responde se comunicó con la Administración del Seguro Social sobre el caso de Claudia e indicaron en parte:

“…Debido a las leyes de privacidad, el Seguro Social no comenta sobre casos específicos. Sin embargo, nos pusimos en contacto con Claudia Diéguez Abreu… y resolvimos su problema. Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto haya causado.”

Tras nuestra intervención, Claudia recibió la llamada de una representante del Seguro Social quien avisó que le enviarían un cheque por $3,900 por seis meses de retraso además de un cheque mensual por $675.

En cuanto a un posible pago retroactivo desde el año en que falleció su esposo, el Seguro Social le dijo que ella no calificaba para eso.

Según el Seguro Social, la elegibilidad de los beneficios para familiares de fallecidos que pueden tener derecho a recibir prestaciones mensuales depende de varios factores, incluyendo la edad, por ejemplo:

(El) cónyugue superviviente (debe ser) mayor de 60 años (o mayor de 50 años si padece de una discapacidad).

La agencia gubernamental también añadió:

Los familiares que reúnan los requisitos deben solicitar las prestaciones lo antes posible porque, para algunas solicitudes, el seguro social pagará las prestaciones desde el momento de la solicitud y no desde el momento en que la persona haya fallecido.

Claudia por su parte indica que regresó al Seguro Social a los meses de haber cumplido los 60 años, pero asegura que tampoco tuvo suerte y aunque esta vez pidió una explicación al Seguro Social sobre eso, dice que le indicaron que no tenían registros sobre eso.