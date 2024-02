Consumidor busca recuperar dinero de enganche tras compra de auto

Emmanuel y su esposa llevan pocos meses en Chicago después de haber migrado de Venezuela.

Con la intención de trabajar y abrirse paso en este país, dice que prestó dinero para comprarse un carro en Mundo Auto sales en Elgin.

“fui llevé todos mis documentos, me dijeron desde un principio que estaba aprobado, me entregaron el auto, y salí con el auto del dealer”, explicó Emmanuel.

Emmanuel compró una camioneta Ford 2015 y entregó la cantidad de $1,950 como depósito, pero asegura que a los días de tener el auto recibió la llamada del concesionario

“después de 15 días que tenía el auto ya en la calle ya trabajando, me llaman de que no estoy aprobado”

Emmanuel cuenta que la concesionaria le exigió que dejara el auto ya que no podían comprobar sus ingresos.

Emmanuel también había chocado el auto y dice que la única opción que le dieron fue que llevara a un codeudor si quería quedarse con el vehículo.

“no me hicieron la devolución del dinero, no me respondieron más las llamadas ni nada”

Telemundo Chicago Responde contactó a Mundo Auto Sales y hablamos con su dueño.

Por teléfono me dijo que Emmanuel supuestamente no había entregado parte de la documentación requerida.

Además, me dijo que ya había incurrido en los gastos para el arreglo del auto, más el acondicionamiento para volverlo a poner a la venta, por lo que solo le regresaría $400.

Tras nuestra investigación, encontramos que la concesionaria había hecho lo que se conoce en inglés como un “spot delivery” – un término utilizado en la industria automotriz que significa la entrega de un vehículo a un comprador antes de que se complete la financiación del vehículo por lo que la concesionaria asume los riesgos, explica Greg Moss, abogado no vinculado al caso.

“la Ley de Fraude al Consumidor de Illinois tiene una sección que habla específicamente de esta situación y lo que dice claramente es que, si la financiación fracasa y la persona tiene que devolver el vehículo al concesionario, tiene todo el derecho a lo que sea que haya dado como pago inicial”

Cuando le indicamos a la concesionaria sobre esto, su dueño nos indicó que eso no había sucedido ya que la financiera había aprobado a Emmanuel.

pero al contactarnos con la compañía financiera nos indicaron que el proceso no se había completado.

Entonces volvimos a contactar al dueño de la concesionaria, pero ya no respondió a nuestras solicitudes.

contactamos entonces a la Secretaría de Estado de Illinois.

Días después, un representante de esa agencia estatal visitó las instalaciones de la concesionaría Mundo Auto Sales.

Fue entonces que volvimos a recibir respuesta por parte del dueño de dicho negocio.

Su dueño nos afirmó que todo se había tratado de un “malentendido” y que después de recibir una aclaración entendía que había hecho un “spot delivery”

En una entrevista con Mundo Auto Sales, el gerente de su tienda en Elgin, Oscar Uribe, explicó su versión del caso.

“siempre uno busca apoyarse, él no tenía toda la documentación, pero se comprometió a entregármela y realmente yo decidí confiar, solo que esta documentación nunca llego a la tienda”

En cuanto a la visita de la Secretaria de Estado, nos dijo:

“creo que ya nos aclararon esa información que realmente siempre que se entrega un carro, mientras la financiera no complete su proceso, prácticamente entra a ser un spot delivery. Podría decir que fue algo que aprendí de la situación”

Fue así como Emmanuel recibió su reembolso completo por $1,950.

Según expertos, llevar a cabo un “spot delivery” es bastante común, y aunque esta práctica no es ilegal es importante que se haga correctamente.

La Secretaria de Estado de Illinois indica que usted puede presentar una queja a través de ilsos.gov o visitando algunas de sus oficinas.