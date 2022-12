Alquiler de auto termina en frustración para televidente y Responde logra reembolso

Jessica logró irse de viaje este verano a Kentucky con su familia, “íbamos a ir a visitar a unos familiares en Kentucky, unos familiares que no veíamos desde hace unos cuantos años”.

El viaje sin duda fue memorable, pero cuenta que no fue todo color de rosa. Justo un día antes de hacer ese viaje de fin de semana, Jessica había rentado un auto para manejar de Chicago hasta Kentucky.

La renta la había efectuado a través de Expedia con la compañía Routes Car Rental.

Dice que cuando fue a recoger el vehículo al Aeropuerto O’hare con su novio, se toparon con una inesperada respuesta, “el recepcionista le dijo que debíamos tener un vuelo para poder rentar un carro con ellos”, explicó.

Jessica dice que le aseguraron que le devolverían los $346 que había pagado en línea.

“ellos dijeron que nos iban a reembolsar que solo teníamos que hablar con Expedia para que nos dieran el dinero de vuelta”.

Por lo que dice llamó a Expedia, pero indica que se volvió a topar con una sorpresiva respuesta, “Routes le dijo a Expedia que no nos iban a cancelar y que no nos iban a reembolsar el dinero, porque debimos de haber cancelado 6 horas antes de que se recogiera el carro”.

Jessica asegura que desconocía la existencia de esa cláusula que , según Expedia, se encontraba en su portal de internet, “no pide nada de información de vuelos ni nada, o sea es muy fácil para rentar un carro, y yo lo rente media hora antes de recogerlo”.

Una cláusula que dice era difícil de encontrar, “Expedia me tuvo que guiar en el proceso para buscar esa información porque estaba escondido, ahí dice do ‘not rent to Illinois residents’ ”, explico.

Aun así dice que sus posibilidades de recuperar su dinero eran casi nulas, hasta que decidió llamar a Telemundo Chicago Responde.

Contactamos a Expedia y a Routes.

En un comunicado Expedia indicó en parte:

“Como lo señaló Jessica, Routes Car Rental denegó el alquiler del vehículo porque su política exige una prueba de boletos de avión de ida y vuelta para los arrendatarios locales. Entendemos que esto puede ser muy frustrante y confuso, por lo que trabajaremos con nuestros equipos internos para garantizar que todos los términos y condiciones estén claramente definidas…Expedia emitirá un reembolso directamente. Agradecemos a Jessica la oportunidad de revisar esta reciente experiencia y de corregir las cosas.”

Por su parte Routes Car Rental indicó que por motivos de seguridad no podían compartir con nosotros detalles de este caso.

Jessica por su parte agradeció nuestra ayuda luego de recibir la devolución de su dinero, “me siento muy agradecida porque me quito un estrés de encima, y también agradecida porque mi mama tomo ese paso para que me pudieran ayudar y ya no estuviera estresándome mucho”.