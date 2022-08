Regresa el festival de langostas y mariscos más grande en el Medio Oeste, Great American Lobster Fest

CHICAGO—El Festival de Langosta y Mariscos más grande del Medio Oeste, Great American Lobster Fest, regresará para celebrar su séptimo año en Navy Pier desde el mediodía hasta las 10 p.m. el viernes 2 de septiembre y el sábado 3 de septiembre y desde el mediodía hasta las 9 p.m. el domingo, 4 de septiembre.

Las langostas vivas llegarán frescas desde la costa este, cortesía de Lobster Gram. Además, el festival contará con una amplia gama de selecciones de mariscos, artículos no relacionados con mariscos, otros vendedores de comida interesantes, refrigerios, dulces y opciones vegetarianas.

Los terrenos del festival están abiertos al público para disfrutar de música en vivo y diferentes vendedores de comida, bebida y artesanía. No se incluyen comidas con langosta, áreas de descanso reservadas ni alimentos/bebidas de ningún tipo para los invitados de admisión general sin cita previa.

La Experiencia VIP se llevará a cabo dentro de los terrenos del festival, así como en secciones del Aon Grand Ballroom e incluirá áreas de asientos premium, pedidos, visualización y fiesta. Además, una experiencia de degustación especial dentro de la sala VIP de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. y 5:00p.m. a 7:00 p. m. diariamente.

El boleto incluye los terrenos del festival para disfrutar de música en vivo, muchas opciones diferentes de comida y bebida y vendedores de artesanías, además de una selección de (1) langosta completa (aproximadamente 1.25 libras) o rollo de langosta, servido con mazorcas de maíz, papas, un panecillo , limones recién cortados y mantequilla derretida.

Los poseedores de boletos VIP también reciben (4) cupones para bebidas válidos para cualquier bebida de su elección, además de acceso a un VIP Lounge exclusivo. Asimismo, tendrán acceso adicional a baños, áreas de descanso reservadas y la Experiencia de Muestreo Especial.

The Lobster Meal Experience tendrá áreas exclusivas para recoger comida, separadas de todas las demás carpas de compra de alimentos para el día y áreas de asientos reservados. También habrá una línea de canje privada y un salón exclusivo para los poseedores de boletos VIP.

El boleto incluye los terrenos del festival para disfrutar de música en vivo y muchas opciones diferentes de comidas y bebidas y vendedores de artesanías, además de la opción de una (1) langosta completa (aproximadamente 1.25 libras) o rollo de langosta, servido con mazorcas de maíz, papas, una cena roll, limones recién cortados y mantequilla derretida. Un (1) ticket de bebida canjeable por una cerveza nacional, agua mineral, agua embotellada o refresco.

Los invitados de Lobster Meal también pueden aprovechar las áreas de asientos reservadas designadas en todo el recinto del festival (incluido el interior del Aon Grand Ballroom con acceso al balcón del segundo piso). Se recomienda hacer un pedido anticipado de su comida de langosta, ya que el día de disponibilidad será limitado y se venderá a un precio más alto.

Se presentarán actuaciones musicales en vivo en el escenario principal al aire libre durante todas las tardes. Además de las compras especiales de arte y artesanía, también habrá muchas actividades familiares para mantener entretenidos a los niños. Las bandas incluirán Who's Bad (The Ultimate Michael Jackson Experience), Aniba & The Sol Stars, Thornetta Davis (The Queen of the Blues), RICO! (un tributo a Carlos Santana), The Smiley Tillman Band, Kysia Live Band, Marlon & The Shakes, Vibe Music Live y la propia Angela Martin de Chicago. Los DJs en vivo también actuarán durante todo el fin de semana.

Se exhorta a los invitados a aprovechar las opciones de comidas con descuento en preventa del festival, que también incluyen acceso a áreas de asientos reservadas y una entrada de mariscos garantizada en el festival.