NASCAR en Chicago: qué museos abrirán el fin de semana de la carrera

NASCAR hará su debut en las calles del centro de Chicago este fin de semana, pero la carrera de Grant Park está cerrando más que las calles circundantes. Algunas atracciones, negocios y puntos de referencia de Chicago también verán cierres y cambios de horario durante el fin de semana.

Algunas de las atracciones más icónicas de Grant Park estarán cerradas durante la carrera del 1 y 2 de julio, incluida la Fuente de Buckingham, los Jardines de Buckingham, la Fuente de la Corona y el Jardín de las Rosas del Norte.

Pie Life, un restaurante italiano cerca de la Fuente de Buckingham, permanecerá cerrado hasta el 7 de julio debido a la avería del circuito de carreras, y Relish Chicago Hot Dogs cerca de la Fuente de la Corona también permanecerá cerrado hasta el 4 de julio como muy pronto.

Así es como la carrera callejera de NASCAR impactará en los museos de Chicago:

ACUARIO SHEDD

Según un comunicado de Shedd, el acuario ajustará su horario en los días siguientes "debido a varios impactos diferentes":

Jueves 29 de junio: 10 a. m. a 4 p. m. (última entrada a las 2:00 pm)

Viernes 30 de junio: 10 a. m. a 4 p. m. (última entrada a las 2:00 pm)

Sábado 1 de julio: Cerrado

Domingo 2 de julio: Cerrado

Lunes 3 de julio: 10 a. m. a 4 p. m. (última entrada a las 2:00 pm)

El comunicado señaló que el Shedd volverá a su horario normal el 4 de julio y permanecerá abierto para los huéspedes en el feriado del 4 de julio de 9 a.m. a 6 p.m.

FIELD MUSEUM

El Field Museum permanecerá abierto durante la carrera del 1 y 2 de julio, pero con un horario modificado.

Jueves 29 de junio: 9 a.m.-p.m. (última entrada a las 4:00 pm)

Viernes 30 de junio: 9 a. m. a 5 p. m. (última entrada a las 4:00 pm)

Sábado 1 de julio: 10 a. m. a 4 p. m. (última entrada a las 3:00 pm) - Gratis para residentes de Illinois

Domingo 2 de julio: 10 a. m. a 4 p. m. (última entrada a las 3 pm) - Gratis para residentes de Illinois

No sólo por las actividades del fin de semana del 4 de Julio, sino también por la primera carrera callejera NASCAR.

PLANETARIO ADLER

El Planetario Adler permanecerá abierto al público con su horario habitual de 9 a. m. a 4 p. m. el sábado y domingo. El museo alienta a los visitantes a considerar el transporte público para ayudar a sortear los cierres de las carreras de NASCAR.

INSTITUTO DE ARTE

El Instituto de Arte de Chicago, otro de los museos de la ciudad próximos a la carrera callejera del fin de semana, permanecerá abierto al público durante la carrera con accesibilidad de 11:00 am a 5:00 pm el sábado y domingo.

MILLENNIUM PARK

Además de los museos abiertos de Chicago, el icónico Cloud Gate (The Bean) y el Millennium Hall dentro del Millennium Park permanecerán abiertos al público durante la carrera.

De 11:00 am a 10:00 pm el 1 de julio y de 11:00 a 9:00 pm al día siguiente, Millennium Hall presentará la cobertura de la carrera, la cervecería al aire libre más grande de la ciudad y un menú especial "NASCAR Pit" del chef ejecutivo Michael "Wally" Wallach.

El área también incluirá obsequios y rifas de premios durante todo el día. Puede encontrar más información sobre el evento gratuito aquí.

El Lakefront Trail también permanecerá abierto durante la carrera del 1 y 2 de julio.

NAVY PIER

El Navy Pier permanecerá abierto durante las carreras de NASCAR este fin de semana. De 11:00 am a 10:00 pm el sábado; y de 11:00 am a 9:00 pm el domingo, el Navy Pier ofrecerá una variedad de entretenimiento con sus conciertos de su Live on the Lake y fuegos artificiales del Día de la Independencia del sábado.

Cómo llegar al campus del museo en medio de los cierres de calles de NASCAR

Para aquellos que buscan acceder a Museum Campus antes y durante las carreras de NASCAR de fin de semana, los funcionarios recomiendan lo siguiente:

Conduciendo:

Desde el sur: use DuSable Lake Shore Drive en dirección norte y salga en 18th Street, Walden Drive o McFetridge Drive.

Desde el norte: acceda a la I-55 entre las calles 24 y 25 y State Street, luego continúe hacia DuSable Lake Shore Drive en dirección norte. Salga en 18th Street, Walden Drive o McFetridge Drive

Los estacionamientos estarán abiertos y completamente accesibles para los visitantes del Campus del Museo como de costumbre.

En transporte Tránsito público:

De CTA: Los autobuses y trenes tendrán horarios alternos durante el fin de semana de carrera

Los visitantes que se detienen en la estación de tren Roosevelt Road/Museum Campus pueden transferirse a un autobús de enlace al Museum Campus, en sustitución del autobús regular n.º 146

Desde Metra: el autobús n.° 130 de CTA operará entre las estaciones Union/Ogilvie y la estación Roosevelt y se transferirá al autobús de enlace n.° 146 para conectar con el campus del museo.

Caminar o andar en bicicleta:

El acceso para peatones estará disponible a través de Columbus Drive Underpass y Lakefront Trail

Puede encontrar una lista completa de los cierres de carreteras y calles de NASCAR, junto con cuándo entrarán en vigencia, aquí.