Iluminación del árbol de Navidad de Chicago, Christkindlmarket y más eventos festivos

Algunos de los eventos festivos más famosos de Chicago para 2024 abren sus puertas este fin de semana, incluida la iluminación oficial del árbol de Navidad de la ciudad, la apertura de los mercados navideños de Chicago y un desfile navideño iluminado.

Aquí hay un desglose de lo que debes saber sobre cada uno mientras Chicago se ilumina para las fiestas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Iluminación del árbol de Navidad de Chicago 2024

El 111.º árbol de Navidad oficial anual de Chicago se iluminará para la temporada el viernes por la noche en Millennium Park.

La iluminación oficial del árbol de Navidad de Chicago para 2024 se llevará a cabo durante una ceremonia a las 6 p.m. del viernes, 22 de noviembre. El árbol, un abeto azul de Colorado de 53 pies, fue donado por la familia Holden-Shaddick, de Logan Square.

Según la ciudad, la ceremonia contará con presentaciones en vivo y entretenimiento. Una vez encendido, el árbol permanecerá iluminado hasta el 8 de enero.

El evento se llevará a cabo en Millennium Park, cerca de Michigan Ave. y Washington St. Los siguientes cierres de calles estarán vigentes desde las 10 a.m. del viernes hasta las 11:59 p.m.:

Washington St. desde Wabash hasta Michigan Ave.

Madison desde Wabash hasta Michigan Ave.

Michigan Ave. desde Randolph hasta Monroe

Garland desde Randolph hasta Monroe

Puedes encontrar más información sobre el evento aquí.

Pista de hielo McCormick Tribune

La pista de hielo McCormick Tribune en Millennium Park ya está abierta para la temporada navideña. Las reservas son gratuitas y el alquiler de patines comienza en $16. Se ofrecen lecciones de patinaje sobre hielo gratuitas en determinadas fechas.

La pista permanecerá abierta, si el clima lo permite, hasta el 2 de febrero.

Puedes encontrar más información aquí.

Christkindlmarket en Chicago y en Aurora

El viernes también marca la apertura de Christkindlmarket, el icónico mercado navideño de estilo alemán de Chicago para 2024.

El popular mercado navideño abrirá oficialmente para la temporada a las 11 a.m. del viernes, con una ubicación en la ciudad, Daley Plaza, y otra en los suburbios, en el parque RiverEdge en Aurora.

La entrada es gratuita. Se pueden comprar alimentos, bebidas, regalos y otros artículos en el mercado.

"El olor de nueces tostadas, pretzels frescos, bratwurst y vino picante caliente, el sonido de la música festiva y el brillo de los adornos navideños brillantes, todo en un ambiente acogedor: una visita al mercado lleva todos tus sentidos en un viaje", dijo el sitio web de Christkindlmarket. "Los visitantes pueden explorar los productos de los vendedores de todo el mundo, participar en eventos especiales y disfrutar de una experiencia de compra única".

En ambos lugares se podrán adquirir una serie de tazas de recuerdo, según han informado los organizadores: una jarra de cerveza de cerámica con la temática del Cascanueces, una taza con forma de bota, la favorita de los fans, y una taza con forma del Cascanueces. También se podrán comprar adornos con la temática de Christkindlmarket, según ha indicado el sitio.

Los horarios y las fechas de funcionamiento de cada ubicación pueden variar. Puedes encontrar más información aquí.

Desfile de Navidad de Chicago

Un mágico desfile navideño de Chicago volverá a la icónica Michigan Avenue de la ciudad esta semana: el 33.º Festival de Luces Magnificent Mile de Wintrust.

El "desfile nocturno más grande" de la temporada navideña de Chicago comienza a las 5:30 p.m. del 23 de noviembre, según un comunicado. El evento cuenta con un millón de luces en North Michigan Avenue, apariciones de personajes icónicos de Disney y Pixar, Santa Claus, actuaciones en vivo y mucho más.

El desfile, que se espera que atraiga a 700,000 personas, también contará con la participación de celebridades musicales, entretenimiento festivo y el "gran debut de globos con temática de los Muppets", incluido un Santa Kermit The Frog de 60 pies con su amigo, Animal.

Este año, el desfile contará con actuaciones de la banda Cameo de los años 80, conocida por su exitosa canción "Perform "Word Up!", y el dúo de los años 90 Quad City DJs, que interpretará éxitos antiguos como "C'mon N' Ride It (The Train)" y "Space Jam", según el comunicado.

Según el comunicado, Minnie y Mickey Mouse serán los grandes mariscales del desfile, iluminando más de 200 árboles a lo largo de la ruta como parte de la gran final. El desfile concluye a las 7 p.m. con el "Espectáculo de fuegos artificiales de Wintrust" a las 7 p.m., dijeron los funcionarios.

Se cerrarán algunas calles, dijeron los funcionarios.

RUTA DEL DESFILE

El desfile comienza a las 5:30 p.m., viaja hacia el sur desde Oak Street por North Michigan Avenue y gira hacia el este en Wacker Drive, para concluir en Columbus Drive.

Los organizadores dijeron que los invitados tendrán una vista privilegiada desde ambos lados de Michigan Avenue y el lado sur de Wacker Drive.

HORARIO DEL DESFILE

Sábado, 23 de noviembre de 5:30 p.m. a 7:30 p.m.

LIGHTS FESTIVAL LANE

De 11 a.m. a 4 p.m. el sábado, Pioneer Court albergará una "lights festival lane", con actividades gratuitas, fotos con Santa Claus y más. Puedes encontrar más información aquí.