Chicago revela sus planes para despedir el año 2023

Chicago recibirá el año 2024 con gran estilo, con el anuncio del miércoles que anuncia el regreso de un espectacular espectáculo de fuegos artificiales de Nochevieja a lo largo del río Chicago en Wacker Drive.

El evento se llevará a cabo en asociación con las proyecciones de Art on the Mart en la fachada de Merchandise Mart (222 W. Merchandise Mart Plaza), que presentarán lo más destacado de las obras de los artistas de los últimos cinco años.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

La diversión comienza a las 7:30 p.m. el 31 de diciembre con la exhibición de Mart, seguida de una cuenta regresiva para el nuevo año a las 11:55 p.m. y fuegos artificiales a medianoche desde seis puentes a lo largo del río.

También se llevará a cabo una exhibición de fuegos artificiales y una cuenta regresiva en Navy Pier frente al lago, a partir de las 11:59 p.m.

"Los residentes de Chicago tienen la capacidad única de encontrar esperanza y resiliencia en cada día y la Víspera de Año Nuevo es la base para comenzar un nuevo año con el mismo optimismo desenfrenado", dijo el alcalde Brandon Johnson, a través del anuncio oficial en conjunto con el Departamento de Cultura de Chicago, Asuntos y Eventos Especiales.

Para dar cabida al espectáculo frente al río, se cerrarán los puentes en las calles Franklin, LaSalle, Clark, Dearborn y State, así como en Columbus Drive, de 11:45 p.m. a 12:15 a.m. (Los puentes de Wabash y Michigan Avenue permanecerán abiertos durante el evento).

Para una visualización óptima, se anima a los visitantes a reunirse a lo largo del río en Upper Wacker Drive desde McClurg Court hasta Franklin Street. El acceso al Riverwalk estará cerrado a partir de las 11 p.m.

Las proyecciones de Mart contarán con los siguientes artistas y obras, según el anuncio del miércoles:

Jonas Denzel: “Explore”

Nick Cave: “Ba Boom Boom Pa Pop Pop”

Derrick Adams: “Funtime Unicorn: Ruby Rides Through Four Seasons”

Charles Atlas: “The Geometry of Thought”

Wills Glasspiegel and Brandon Calhoun: “Footnotes”

Jan Tichy: “Artes in Horto — Seven Gardens for Chicago”

Jason Salavon: “Homage in Between (Chicago Art, 20th Century)”

Spectralina: “Woven”

Yuge Zhou: “Love Letters”

Chicago Black Dance Legacy Project: “The Big Bang: Movement Theory + the Black Dancing Body”

Para obtener más información, visite Chicago.gov/NYE

En Navy Pier, ubicado en 600 E. Grand Ave., se llevará a cabo una celebración de fuegos artificiales de 10 minutos a la medianoche después de la cuenta regresiva para el nuevo año. Llegue temprano (es posible que se alcance la capacidad máxima a medida que avanza la noche); La entrada al muelle es gratuita, pero se cobra una tarifa por el estacionamiento. Visite Navypier.org para obtener más detalles.

"A Very Chicago New Year": NBC 5 dará la bienvenida al 2024 con Billy Corgan y otros músicos

El programa anual de NBC 5, nominado al Emmy, "A Very Chicago New Year" contará con un elenco estelar de presentadores y actuaciones, incluida la leyenda de la música de Chicago y fundador de Smashing Pumpkins, Billy Corgan, y su esposa, la diseñadora de moda Chloe Mendel.

A partir de las 11 p.m. el 31 de diciembre, "A Very Chicago New Year" contará con fiestas de celebración en toda el área de Chicago, con los presentadores de Chicago Today Matt Rodrigues y Cortney Hall en Bridgeport en el recientemente renovado Ramova Theatre, y el presentador de NBC 5 Evrod Cassimy y Country Music. La presentadora de televisión Marley Sherwood en la icónica Palmer House en el centro de Chicago. También harán apariciones concursantes del exitoso reality show de Netflix "Love is Blind".

Corgan y Mendel ofrecerán una noche de actuaciones desde su popular casa de té, Madame ZuZu's en Highland Park, con actuaciones de algunos de los músicos de jazz más talentosos de Chicago.

Las actuaciones musicales especiales incluyen al cantautor y tres veces ganador del Premio Billboard de la Música Latina, Iván Cornejo, la sensación del indie rock Mt. Joy y apariciones de Billy Corgan & Friends.

Puede encontrar más información aquí.