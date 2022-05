Illinois entre los 25 estados con casos de hepatitis grave en niños

Un brote de hepatitis grave en niños ha seguido propagándose por los Estados Unidos en las últimas semanas, e Illinois y otros 24 estados informaron un total de 109 casos, incluidas cinco muertes, según datos proporcionados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

La hepatitis, una inflamación del hígado que a menudo es causada por infecciones virales, no es infrecuente en los niños, pero por lo general no es grave. Más de la mitad de los niños que recientemente contrajeron un caso grave de hepatitis también tenían una infección por adenovirus confirmada. Sin embargo, los funcionarios de salud pública no han determinado si el adenovirus es la causa real.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

De los niños afectados, más del 90 % fueron hospitalizados y al menos el 14 % requirieron trasplantes de hígado, según los CDC. La agencia no ha documentado un aumento significativo en los casos de hepatitis en niños o trasplantes de hígado, pero eso se basa en datos preliminares y podría cambiar, según el Dr. Jay Butler, subdirector de enfermedades infecciosas de los CDC.

Estados Unidos tampoco ha visto un aumento en las infecciones por adenovirus a nivel nacional, según Butler. Sin embargo, el Dr. Umesh Parashar, otro funcionario de los CDC, dijo que Estados Unidos no tiene un buen sistema nacional para realizar la vigilancia del virus.

En Illinois, el departamento de salud pública del estado reveló que se habían informado tres casos sospechosos de hepatitis grave a finales de abril. Los tres niños que contrajeron la enfermedad tenían menos de 10 años y uno requirió un trasplante de hígado.

También se han informado casos en Alabama, Arizona, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Luisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Nebraska, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Puerto Rico, Tennessee, Texas, Washington y Wisconsin.

Los síntomas de la hepatitis incluyen fiebre, fatiga, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces de color claro, dolor en las articulaciones e ictericia.

Los adenovirus pueden causar una amplia gama de enfermedades y síntomas, y se transmiten de persona a persona. Lo más común es que las personas infectadas con el virus experimenten enfermedades respiratorias, pero también pueden ocurrir gastroenteritis, conjuntivitis (ojo rosado) e infecciones de la vejiga.

Se les pide a los padres y cuidadores que se comuniquen con los proveedores de atención médica si tienen alguna inquietud y que animen a sus hijos a tomar medidas preventivas cotidianas, como lavarse las manos con frecuencia, evitar a las personas enfermas y cubrirse al toser o estornudar.