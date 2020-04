Aurora: abre sitio de pruebas de coronavirus en popular centro comercial

Este jueves oficialmente comenzaron a realizarse las pruebas de detección de coronavirus en los predios del popular centro comercial Chicago Premium Outlets en Aurora para cualquier persona que experimente síntomas.

El nuevo centro de autoservicio será administrado por la Guardia Nacional de Illinois y el Departamento de Policía de Aurora luego de que el gobernador Pritzker expandió los criterios sobre quién puede hacerse la prueba de coronavirus en Illinois.

Según el departamento de salud estatal, cualquier persona que esté experimentando síntomas del virus, como tos seca, fiebre y pérdida del sentido del gusto o del olfato, podrá ir al centro y hacerse la prueba sin necesidad de un referido de un médico.

El centro de pruebas está localizado en el 1650 Premium Outlet Blvd, Aurora, IL 60502.

La pasada semana el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, dio a conocer la ampliación de los criterios de elegibilidad para quiénes quieran hacerse una prueba de coronavirus en el estado.

"El estado de Illinois ha ampliado (las directrices de) quiénes son elegibles para hacerse una prueba para incluir a cualquier persona que tenga síntomas similares a las de COVID (19), incluso si no recibieron una orden médica”, dijo Pritzker.

Aquí te damos la lista completa de los sitios de pruebas en todo el estado, así como sus horarios e información sobre quiénes pueden hacerse una prueba en ese lugar.

La lista fue actualizada este miércoles con información del Departamento de Salud Pública de Illinois:

Bloomington - IDPH McLean County Fairgrounds Drive-through

Horas de apertura desde las 9 a.m. hasta las 5 p.m. todos los días

No se necesita cita. Capacidad limitada. Horario de apertura puede variar dependiendo del equipo disponible.

Teléfono: 1-800-889-3931

Marion - Heartland Express Care

Abierto desde las 8:30 a.m. hasta las 9 p.m. todos los días.

Se debe llamar desde afuera y cumplir con el criterio para la prueba.

Esta es la página web.

Champaign - Christie Clinic

Abierto desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m. de lunes a viernes.

Pruebas disponibles para los pacientes de la clinica Christia. Se debe llamar a la linea directa para programar una teleconsulta antes de recibir una cita. Teléfono: 217-366-4070. Esta es la página web.

Mattoon - Sarah Bush Lincoln Respiratory Clinic

Abierto desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m. de lunes a viernes; y desde las 8 a.m. hasta las 3 p.m. los sábados y domingos. Se debe llamar a la linea directa para programar una televisita. Si se determina que una evaluación adicional se necesita, los pacientes serán dirigidos a una clínica. Esta es la página web.

Joliet - AMITA Health Saint Joseph Medical Center Joliet

Abiertos las 24 horas.

Pacientes de AMITA deben consultar con su médico general para una teleconsulta.

Esta es la página web.

Kankakee - AMITA Health St. Mary's Hospital Kankakee

Abiertos las 24 horas.

Pacientes de AMITA deben consultar con su médico general para una teleconsulta. Esta es la página web.

Markham - IDPH Markam Drive-through

Abren desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m. todos los días. No se necesita cita. Capacidad limitada. Horario de apertura puede variar dependiendo del equipo disponible. Teléfono: 1-800-889-3931

Bolingbrook - AMITA Health Adventist Medical Center Bolingbrook

Abiertos las 24 horas. Pacientes de AMITA deben consultar con su médico general para una teleconsulta. Esta es la página web.

Glendale Heights - AMITA Health Adventist Medical Center GlenOaks

Abiertos las 24 horas. Pacientes de AMITA deben consultar con su médico general para una teleconsulta. Esta es la página web.

Hinsdale - AMITA Health Adventist Medical Center Hinsdale

Abiertos las 24 horas.

Pacientes de AMITA deben consultar con su médico general para una teleconsulta.

Esta es la página web.

La Grange - AMITA Health Adventist Medical Center La Grange

Abiertos las 24 horas.

Pacientes de AMITA deben consultar con su médico general para una teleconsulta.

Esta es la página web.

Oak Park - Rush Oak Park

Pruebas están disponibles con una cita. Llamar primero al triage.

Esta es la página web.

Elk Grove Village - AMITA Health Alexian Brothers Medical Center Elk Grove Village

Abiertos las 24 horas.

Pacientes de AMITA deben consultar con su médico general para una teleconsulta.

Esta es la página web.

Aurora - AMITA Health Mercy Medical Center Aurora

Abiertos las 24 horas. Pacientes de AMITA deben consultar con su médico general para una teleconsulta. Esta es la página web.

Elgin - AMITA Health Saint Joseph Hospital Elgin

Abiertos las 24 horas.

Pacientes de AMITA deben consultar con su médico general para una teleconsulta.

Esta es la página web.

Hoffman Estates - AMITA Health St. Alexius Medical Center Hoffman Estates

Abiertos las 24 horas.

Pacientes de AMITA deben consultar con su médico general para una teleconsulta.

Esta es la página web.

Evanston - AMITA Health Saint Francis Hospital Evanston

Abiertos las 24 horas.

Pacientes de AMITA deben consultar con su médico general para una teleconsulta.

Esta es la página web.

Gurnee - Northshore Immediate Care

Horas de apertura desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m. todos los días. Las pruebas se realizarán dependiendo de la necesidad, basada en los síntomas. Esto lo determinará un profesional médico de Northshore. Llama al número de triaje o regístrate para una teleconsulta en su sitio web antes de acudir al sitio de prueba. Esta es la página web.

Lake Bluff - Northshore Immediate Care

Abierto desde las 8 a.m. hasta las 7 p.m. de lunes a viernes; y sábados y domingos desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m.

Las pruebas se realizarán dependiendo de la necesidad, basada en los síntomas. Esto lo determinará un profesional médico de Northshore. Llama al número de triaje o regístrate para una teleconsulta en su sitio web antes de acudir al sitio de prueba. Esta es la página web.

Niles - Northshore Immediate Care

Abierto desde las 9 a.m. hasta las 7 p.m. de lunes a viernes; y desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m. los sábados y domingos.

Las pruebas se realizarán dependiendo de la necesidad, basada en los síntomas. Esto lo determinará un profesional médico de Northshore. Llama al número de triaje o regístrate para una teleconsulta en su sitio web antes de acudir al sitio de prueba. Esta es la página web.

Skokie - Northshore Immediate Care - Old Orchard

Abierto desde las 8 a.m. hasta las 9 p.m. de lunes a jueves y desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m. de viernes a domingo.

Las pruebas se realizarán dependiendo de la necesidad, basada en los síntomas. Esto lo determinará un profesional médico de Northshore. Llama al número de triaje o regístrate para una teleconsulta en su sitio web antes de acudir al sitio de prueba. Esta es la página web.

Skokie - Northshore Immediate Care - Old Orchard Testing Tent

Horas de apertura desde las 8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. todos los días.

Las pruebas se realizarán dependiendo de la necesidad, basada en los síntomas. Esto lo determinará un profesional médico de Northshore. Llama al número de triaje o regístrate para una teleconsulta en su sitio web antes de acudir al sitio de prueba. Esta es la página web.

Waukegan - Vista Health System

Abiertos las 24 horas.

Reciben a personas sin cita previa. Un examen médico se administrará para determinar si una prueba es necesaria y si el paciente debe ser ingresado.

Esta es la página web.

Lindenhurst - Vista Health System

Abiertos las 24 horas.

Reciben a personas sin cita previa. Un examen médico se administrará para determinar si una prueba es necesaria y si el paciente debe ser ingresado.

Esta es la página web.

Gurnee - Vista Physician Group

Horas de apertura desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m. lunes, miércoles y viernes. Debe ser un paciente de Vista Physician Group. Capacidad es limitada.

Esta es la página web.

Chicago - AMITA Health Resurrection Medical Center Chicago

Abiertos las 24 horas.

Pacientes de AMITA deben consultar con su médico general para una teleconsulta.

Esta es la página web.

Chicago - AMITA Health Saint Joseph Hospital Chicago

Abiertos las 24 horas.

Pacientes de AMITA deben consultar con su médico general para una teleconsulta. Esta es la página web.

Chicago - AMITA Health Saints Mary and Elizabeth Medical Center Chicago (Campus de Saint Mary)

Abiertos las 24 horas.

Pacientes de AMITA deben consultar con su médico general para una teleconsulta.

Esta es la página web.

Chicago - IDPH Harwood Heights Drive-through

Abierto todos los días desde las 7 a.m. hasta las 3 p.m.

No se necesita cita. Capacidad limitada. Horario de apertura puede variar dependiendo del equipo disponible.

Teléfono: 1-800-889-3931

Chicago - Michigan Avenue Immediate Care

Abierto hasta las 4 p.m. de lunes a viernes.

Se necesita cita.

Teléfono: 866-600-2273

Chicago - Mile Square Health Center-Drive Up Center

Abierto de 9 a.m. hasta 4 p.m. de lunes a viernes.

Se necesita una cita. Hasta el momento, debe ser un paciente, estudiante, empleado de UI Health o Mile Square. Pronto aceptarán nuevos pacientes.

Teléfono: 866-600-CARE (866-600-2273)

Chicago - Mile Square Health Center-Pilsen COVID Evaluation Clinic

Abiertos desde las 8 a.m. hasta las 5:30 p.m. los lunes, miércoles y viernes; y desde las 8 a.m. hasta 7:30 p.m. los martes y jueves.

Se necesita una cita. Hasta el momento, debe ser un paciente, estudiante, empleado de UI Health o Mile Square. Pronto aceptarán nuevos pacientes.

Teléfono: 866-600-CARE (866-600-2273)

Chicago and suburbs - Rush

Línea directa abierta las 24 horas, teleconsultas disponibles desde las 7 a.m. hasta las 11 p.m.

Esta es la página web.

Chicago - Swedish Hospital

Abierto desde las 9 a.m. hasta las 5 p.m. de lunes a sábado.

Debe tener una referencia de un médico.

Esta es la página web.

Chicago - U Chicago Medicine

Pruebas disponibles con cita.