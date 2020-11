Chicago registra peor y agresivo brote de COVID-19 que el de la primavera

Chicago registra este otoño un peor brote de coronavirus del que se vivió cuando comenzó la pandemia en la primavera y la cifra de contagios no muestra "signos de desaceleración", dijo el jueves la titular de salud pública de la ciudad.

El jueves en una rueda de prensa la comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, Dra. Allison Arwady, dijo que la ciudad está registrando un promedio de 1,395 casos por día, número que habían intentado mantener por debajo de los 200. Arwady indicó fue durante los meses del verano cuando la ciudad pudo mantener esa cifra.

"Sigo escuchando a gente aquí en Chicago que piensa que no estamos hablando de ellos…mi objetivo es que cada uno de ustedes reconozca que cuando pedimos que dupliquen los esfuerzos para evitar contagios, sepan que nos estamos dirigiendo absolutamente a todos”, dijo Arwady. "No hay una sola persona en Chicago que no esté de alguna manera u otra en riesgo".

Arwady dijo que hasta el jueves, tienen conocimiento de al menos 15,000 infecciones activas por coronavirus en la ciudad, y añadió que habrían de entre cinco a siete veces más que esa cifra.

El drástico repunte de casos también ha causado un alza en hospitalizaciones y un "pequeño aumento" en muertes atribuibles al virus e indicó que el número de nuevos casos se está duplicado cada 12 días.

"Si no logramos bajar este número… tendremos cientos de miles de nuevos casos para finales del año", advirtió Arwady.

Según los últimos datos del CDPH, la tasa de positividad de la ciudad se encuentra actualmente en 10.9%, muy por encima del límite del 8% que requiere mitigaciones más estrictas del estado y un aumento significativo del 8.2% reportado una semana antes. Para que se levanten esas restricciones, la ciudad tendría que bajar al 6.5% o menos durante tres días consecutivos.

Solo el jueves, la ciudad reportó un récord de 2,182 casos, superando el récord anterior de 1,888 casos registrados el domingo.

Los datos muestran que Chicago ahora reporta 59.7 casos nuevos cada día por cada 100,000 residentes, casi cuatro veces el límite que la ciudad ha establecido para que se agreguen estados a su orden de emergencia, la cual requiere que los viajeros se somentan a una cuarentena durante 14 días.

Lightfoot, quien también anunció nuevas medidas destinadas a ayudar a las empresas de la ciudad para sobrevivir al último aumento repentino del jueves, suplicó a los residentes que eviten las reuniones en los hogares y que usen mascarillas con la mayor frecuencia posible.

"No pasaremos de esta segunda ola a menos que la gente dé un paso al frente", dijo Lightfoot. "Sacudan la fatiga de COVID y den un paso adelante … estamos muy orgullosos de Chicago. Nos cuidamos, somos insuperables; si eso es cierto, demuéstrenlo".