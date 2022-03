“No son competentes pero tienen poco que perder” ¿Llevará Rusia combatientes sirios a Ucrania?

RUSIA - Con la guerra de Rusia contra Ucrania ahora en su tercera semana, el presidente ruso, Vladimir Putin, aprobó este viernes traer combatientes voluntarios de Medio Oriente, particularmente de Siria.

Siria claramente tiene un rico grupo de combatientes para aprovechar. El ejército de Rusia está profundamente arraigado en el país del Medio Oriente, donde su intervención, a partir de 2015, ayudó al presidente sirio Bashar Assad a tomar la delantera en la guerra civil en curso de 11 años.

Pero menos claro es cuán significativo, grande o efectivo sería un despliegue sirio.

Este viernes, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, habló de “más de 16,000 solicitudes” ya de Oriente Medio, aunque no especificó de qué país. Los activistas de la oposición siria dicen que Rusia comenzó recientemente los esfuerzos de reclutamiento en Siria para la guerra de Ucrania, pero sitúan la escala de esos esfuerzos hasta ahora en números mucho más bajos.

El anuncio se produjo después de que el gobierno ucraniano dijera que unos 20,000 extranjeros de varias naciones ya se han unido a la llamada Legión Internacional para la Defensa Territorial de Ucrania, la mayoría de ellos de países occidentales.

Entonces, ¿quiénes son estos posibles voluntarios prorrusos?

La larga y agotadora guerra de Siria ha dado lugar a una multitud de sectores armados, milicias y mercenarios en todos los bandos del conflicto.

Las filas de los grupos paramilitares progubernamentales en Siria incluyen decenas de miles de las llamadas Fuerzas de Defensa Nacional, milicianos cristianos y desertores del ejército expertos en la guerra urbana y de guerrillas. También incluyen otras unidades auxiliares y milicias apoyadas por Rusia que lucharon junto al ejército sirio.

“Si es necesario, Rusia podría reclutar rápidamente a miembros de estos grupos para luchar en Ucrania”, según Danny Makki, analista de Siria.

Junto con combatientes respaldados por Irán de las cercanías de Irak, Líbano y otras partes de la región, estas fuerzas no solo lucharon contra los rebeldes sirios, sino que también ayudaron a combatir al grupo Estado Islámico después de que invadió gran parte de Irak y Siria en 2014.

Miles de mercenarios del contratista privado ruso Wagner Group también se han desplegado en Siria.

“Dada la miseria de la economía siria, no habría escasez de hombres en edad militar endurecidos por el combate dispuestos a arriesgar sus vidas por una mínima ganancia material”, escribió Makki en un análisis para el Middle East Institute, donde es un académico no residente.

No sería la primera vez que se reclutan combatientes sirios para conflictos en el extranjero. Turquía, otro actor importante en Siria, reclutó mercenarios sirios para impulsar a sus combatientes en otras guerras. Estos incluyen conflictos en Azerbaiyán y Libia, donde la presencia de miles de combatientes extranjeros, incluidos los de Siria, Sudán y Turquía, sigue siendo un obstáculo importante para la paz.

La evidencia apenas comienza a surgir del reclutamiento entre los combatientes sirios, particularmente en los territorios controlados por el gobierno.

Omar Abu Layla, un activista con sede en Europa que dirige el grupo de monitoreo de la guerra en Siria DeirEzzor 24, dijo que el reclutamiento dirigido por el Grupo Wagner se ha prolongado durante días en la provincia oriental de Deir el-Zour, cerca de la frontera con Irak.

Abu Layla dijo que, hasta el momento, decenas de hombres se han inscrito en la provincia. Afirmó que Rusia estaba ofreciendo voluntarios del país entre $200 y $300 para operar como guardias de seguridad en Ucrania durante seis meses a la vez.

Algunos observadores y activistas sirios sugieren que cualquier reclutamiento que se esté realizando hasta ahora es en gran parte simbólico y se encuentra en las primeras etapas.

Este viernes, se publicó un anuncio para un “papel de combate” en Ucrania en un grupo cerrado de Facebook para soldados de la Cuarta División Blindada, una de las más grandes del ejército sirio. Ofrecía un pago de $3,000 dependiendo de la experiencia del solicitante y dicho registro era limitado.

El canal de televisión dirigido por el Ministerio de Defensa de Rusia transmitió imágenes supuestamente de Siria que mostraban a hombres armados en uniforme que describió como posibles voluntarios. Los hombres agitaban banderas rusas y sirias y sostenían un cartel con la letra "Z", que se usa en vehículos blindados rusos en Ucrania y ahora es un símbolo de apoyo a las tropas rusas.

Ahmad al-Ahmad, un activista de la oposición en el noroeste de Siria, dijo que en la ciudad norteña de Ethraya, controlada por el gobierno, los rusos han pedido a oficiales superiores del Quinto Cuerpo, una fuerza del ejército sirio respaldada por Rusia, que recluten a hombres jóvenes con experiencia en combates urbanos que están listos para ir a Ucrania.

Unas 3,000 personas se han registrado en el sur de Siria, dijo. The Associated Press no pudo confirmar de inmediato esos informes.

Sirianos por la Verdad y la Justicia, una organización independiente de la sociedad civil, dijo en un informe esta semana que había entrevistado al menos a dos sirios con base en el campo de Damasco que se registraron en los servicios de seguridad del gobierno sirio. Confirmaron que las listas con los nombres de los posibles reclutas se presentarán a las fuerzas rusas en Siria para que aprueben su despliegue en Ucrania.

¿QUÉ OFRECEN LOS RECLUTAS DEL MEDIO ORIENTE?

Los combatientes curtidos en la batalla con experiencia en la guerra urbana en Siria tienen, en algunos casos, poco que perder. Aún así, a pesar de su década en guerra, los combatientes sirios, por ejemplo, no son conocidos por ser combatientes particularmente competentes.

En 2015, se necesitó la fuerza aérea rusa, los militantes de Hezbolá del Líbano y las fuerzas iraníes para apuntalar al incipiente ejército de Assad contra la oposición. Los combatientes extranjeros por lo general han tenido la ventaja en los campos de batalla durante todo el conflicto, incluso en la guerra contra el Estado Islámico.

Los expertos en Siria también han cuestionado la utilidad de los reclutas de Medio Oriente en Ucrania, donde no hablan el idioma y no están familiarizados con el terreno o las duras condiciones climáticas.

Sin embargo, si la guerra se prolonga y las fuerzas rusas se atascan, los combatientes extranjeros se convertirán en una opción más atractiva.

Makki, el analista, dijo que los informes de sirios que luchan con Rusia son prematuros.

“Sin embargo, dadas las crecientes pérdidas de Moscú, los sirios son mercenarios atractivos y de bajo costo a los ojos de Rusia”, dijo.