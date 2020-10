Pandemia colapsa cientos de hogares en México

MÉXICO - Con melancolía ven sus cosas pasar hacia el otro lado de la ventanilla, luego reciben el dinero, consolándose en que eso les servirá para solventar su problema económico.

"La vez pasada si lloré porque eran unos aretes que me regalaron y los perdí", dice Diana, quien empeño sus bienes.

Por tercera vez desde que inició la pandemia, Diana recurrió a una casa de empeño: esta vez llevó lo último que le quedaba ya que perdió su empleo y tuvo que buscar cómo solventar sus gastos.

"Ya había venido y no me alcanzó con lo que me prestaron, mira", dice.

La misma historia se repite diariamente en todos los comercios que se dedican a este giro. La directora de Finanzas del Nacional Monte de Piedad, Fernanda Langarica, asegura que en medio de la emergencia sanitaria los clientes han aumentado.



"Hemos visto un crecimiento del 15%", dice Langarica.

Diferentes feminicidios tienen conmocionadas a las mexicanas.

Las vitrinas de estos negocios están cada vez más llenas, principalmente de alhajas que es lo que más trae la gente, después están los relojes e incluso hay hasta autos y bicicletas.



"Generamos alrededor de 120,000 préstamos especiales y con una colocación de cerca de 12,000 millones de pesos", detalla Langarica.

"Lo hice para sacar un poquito los gastos”, dice Patricia, quien empeñó las medallas de bautismo de sus hijos.



"Sí es triste porque imagínese, dicen que los bienes son para remediar los males pero uno quisiera deshacerse de sus cosas", admite Patricia.

Y Guillermo llevó una batería de cocina y una licuadora; no le dieron mucho por ellas, pero dice que en esta situación cualquier dinero es bueno.

"Realmente sí te ayudan, aunque sabes que vas a salir pagando a la mejor más pero en el momento sí te ayudan", afirmó.

Todos ellos esperan que pronto el coronavirus les permita estabilizar sus monederos y volver para recuperar sus cosas.