Historias de éxito en la pandemia: sobrevivientes cuentan su experiencia

MÉXICO - Verónica García cruzó la puerta y fu recibida con aplausos y los abrazos que creyó que nunca más volvería a sentir de sus seres queridos.

"Muy contenta, muy feliz, muy agradecida con Dios".

La terapeuta de 49 años estuvo internada 10 días en un hospital, luchando porque el COVID-19, que no sabe como llegó a su cuerpo, no le arrancara su último aliento.

"Realmente no tengo una idea porque yo estaba trabajando, no tomé precauciones debidas, uno no cree que es real, porque uno piensa que nunca nos va a pasar algo, ¿no?", dice García.

Pero la pesadilla la hizo pensar incluso que moriría, al igual que a Ofelia Luna, quien hace más de una semana abordó un elevador invadida por el miedo.

"Que me pusiera más grave y tuvieran que intubarme, ponerme el ventilador y eso, no quería", dice Luna.

Afortunadamente, dice la mujer que se dedica al hogar, sus ángeles del Hospital Juárez de México, vestidos de blanco y azul, la sacaron adelante con cuidados y dedicación.

"Muy buenos, los doctores, las enfermeras dan su vida por la gente", afirma Luna.

Y hoy, la sobreviviente podrá reunirse con su esposo y sus cuatro hijos que tanto la extrañan.

En medio de la pandemia que conlleva desgracia y dolor, también hay historias con finales felices, por eso las familias se reúnen afuera de los hospitales de México esperando que el próximo paciente que cruce estas puertas sea su ser querido.

Con ánimo y mucho agradecimiento, Francisco también celebró que ganó la batalla y volverá a casa.

"Siempre tuvimos una buena actitud, tres personas que estuvimos ahí y siempre platicando con todos y dándoles buena vibra", dice Francisco.

Y es así como se van a casa, agradeciendo al destino la nueva oportunidad, pero sobre todo deseando que quienes se quedan atrás, en los pasillos del hospital, luchando por su vida, puedan también caminar de la mano de los suyos.