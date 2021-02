Luego de meses de cierre debido a la pandemia de coronavirus, el zoológico de Lincoln Park reabrirá al público este marzo, anunció el zoológico.

El zoológico abre el 5 de marzo, según un comunicado, con una capacidad limitada y "pautas estrictas" a medida que continúan los casos de COVID-19 en toda la ciudad.

Antes de la fecha oficial de reapertura, el zoológico abrirá para un fin de semana "solo para miembros" del 27 al 28 de febrero.

Todas las visitas requerirán una reserva gratuita en línea.

Para hacer una reserva, haz clic aquí o llama al (312) 742-2000. Según los funcionarios del zoológico, las reservas para visitar el zoológico se liberarán los jueves y domingos a las 4 p.m.

La Junta Auxiliar del Zoológico de Lincoln Park comenzará el fin de semana de reapertura con el evento Beers and Bears, que es una recaudación de recursos económicos para el fondo de ayuda para la pandemia del zoológico. El evento ofrecerá mercadería del zoológico, cerveza y acceso a un espectáculo con The Second City.

Los boletos para Beers and Bears están disponibles aquí e incluyen un paquete grupal por $ 120. De lo contrario, los visitantes pueden comprar el espectáculo y la cerveza por separado. El paquete de celebración también incluye una reserva para el Lincoln Park Zoo el 6 de marzo y acceso a fogatas y kits para hacer s'mores.