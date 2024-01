‘Winter Realm’ de Lake Geneva podría ser afectado por ‘previsiones meteorológicas impredecibles’

Uno de los eventos de invierno más populares de Wisconsin está programado para abrir el viernes.

"Winter Realms", anteriormente conocido como Ice Castles, comenzará la temporada a las 3 p.m. el 26 de enero en Lake Geneva, según un comunicado de prensa. Sin embargo, el tiempo que la atracción permanezca abierta depende de la Madre Naturaleza.

"No es ningún secreto que el clima de este año ha presentado desafíos inesperados, pero nuestro equipo ha salido adelante y estamos emocionados de anunciar oficialmente nuestra gran inauguración", dijo el director ejecutivo Kyle Standifird en el comunicado. "No sabemos cuánto tiempo podremos permanecer abiertos debido a pronósticos meteorológicos impredecibles, y animamos a los huéspedes a venir lo antes posible y no esperar".

La temporada del año pasado se acortó drásticamente (duró tres días) debido a que las temperaturas cálidas derritieron los castillos de hielo "sin posibilidad de reparación".

La experiencia al aire libre, descrita por los funcionarios como un "patio de juegos de cuento de hadas en la nieve", incluye túneles tallados en hielo, toboganes, tronos congelados, paseos en trineo tirado por caballos, una colina para hacer tubing en nieve y más.

Los boletos comienzan en $26 y se pueden comprar aquí. La atracción está ubicada en el Geneva National Resort and Club, ubicado en 1221 Geneva National Ave en Lake Geneva.

La segunda ubicación de Winter Realms de la compañía, que se encuentra en Lake George, Nueva York, ya abrió para la temporada. Las experiencias de Ice Castles todavía están en marcha en Midway, Utah, Cripple Creek, Colorado, Maple Grove, Minnesota y North Woodstock, N.H.