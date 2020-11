Viajar a Chicago: 46 estados y Puerto Rico bajo restricciones por COVID-19

Chicago anunció cambios a la orden de restricción para viajeros por coronavirus y en adición a los 14 días de cuarentena, se requerirá que los visitantes de ciertos estados muestren resultados negativos de la prueba de coronavirus.

La ciudad clasificará los estados en un mapa por código de colores para determinar cuáles son los requisitos que los viajeros deberán cumplir para poder ingresar a la ciudad.

En total, 46 estados y territorios actualmente están incluidos en la orden de cuarentena para viajeros y han sido codificados bajo el color "naranja" "rojo" y "amarillo". Solo un pequeño número aparece en "amarillo", lo que significa que no requieren cuarentena.

Según datos actuales, 11 estados se enumeran como estados "rojos".

North Dakota, South Dakota, Iowa, Wyoming, Wisconsin, Minnesota, Nebraska, Montana, Utah, Indiana y Kansas,

3 estados se encuentran bajo el nivel "amarillo"

Maine, Hawaii y Vermont.

Otros 25 estados y Puerto Rico son declarados "estados naranjas", que requieren una cuarentena de 14 días o una "prueba negativa previa a la llegada".

Estos incluyen: Michigan, Connecticut, Arizona, New Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Virginia, Georgia, Maryland, Oregon, Washington, Louisiana, California, New York, New Hampshire, North Carolina, Florida, South Carolina, Texas, Arizona, Delaware, Mississippi, Nevada, West Virginia y Alabama.

Aquí hay un vistazo a las pautas:

Amarillo

Estados que por 7 días consecutivos, registren 15 casos diarios o menos por cada 100,000 residentes.

No se requieren ni cuarentena ni enseñar resultados negativos al ingresar a la ciudad.

Se requiere uso obligatorio de cubrebocas, observar el distanciamiento social y evitar de reuniones en persona.

Naranja

Estados que por 7 días consecutivos registren 15 o más casos diarios por cada 100,000 residentes.

Se requiere observar cuarentena de 14 días, o enseñar una prueba negativa de coronavirus previo a la llegada no más de 72 horas antes de la llegada.

Se requiere uso obligatorio de cubrebocas, distanciamiento social y evitar de reuniones en persona.

Rojo

Estados que por 7 días consecutivos registren promedios altas cifras de casos positivos al promedio actual de Chicago de cada 100,000 personas

Se requiere evitar viajar y entrar bajo cuarentena de 14 días al llegar a Chicago.

La Dra. Allison Arwady, comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, dijo que no importa el color de un estado según la orden, recomienda evitar cualquier viaje que sea incensario.

Encuentra más información sobre la restricción para viajeros en español aquí.