Vecindario de Chicago entre los más “cool” del mundo, según revista

Si eres residente de Chicago, es posible que vivas en uno de los lugares más “cool” del mundo, según una encuesta de la revista Time Out.

Time Out encuestó cerca de 20,000 habitantes de ciudades de todo el mundo para averiguar qué aman u odian del lugar donde viven.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Y aunque la palabra "cool o genial" es relativo, dice Time Out, las clasificaciones se hicieron en base a accesibilidad, diversidad cultural, vida nocturna, variedad de restaurantes, ambiente comunitario y precios módicos tanto para residentes como para turistas.

De acuerdo con la lista global, solo 6 vecindarios en ciudades de EE. UU. alcanzaron un puesto en la lista.

En el número 1 se encuentra Colonia Americana en Guadalajara, México, que, según Time Out, es conocida por locales como la "capital cultural del país" y el "epicentro de su escena artística clandestina"

El primer vecindario más "cool" de los EE. UU. y que ocupa el cuarto lugar de la lista es Ridgewood en la ciudad de Nueva York, entre la frontera entre Brooklyn y Queens, dice Time Out.

En el puesto 16 se encuentra el vecindario de Avondale en Chicago, que según la lista ganó por sus vínculos con la comunidad polaca, comida mexicana de primera categoría y por la gran variedad de pequeñas empresas excéntricas, que incluyen un museo de insectos y una cafetería con temática de terror. -- además de oportunidades tanto para familias en crecimiento como para residentes solos.

"Avondale es un lugar raro que se siente igualmente acogedor para las familias, los veinteañeros artísticos y los habitantes de Chicago de clase trabajadora", dice Time Out. "Y a medida que el vecindario se enfrenta al aumento de los precios de alquiler y aburguesamiento, las organizaciones comunitarias trabajan arduamente para asegurarse de que no cambie".

Si tiene ganas de darte un paseo por Avondale, Time Out sugiere comenzar con pasteles en el Loaf Lounge, cuyo pastel de chocolate se hizo famoso por el programa de FX The Bear, luego puedes apreciar arquitectura de estilo catedral polaca, en la Basílica de St. Hyacinth, comerte unos tacos en la Taqueria Mazamitla y jugar boliche en Avondale Bowl.

Completando la lista de los 10 barrios más cool de la lista se encuentran Cais do Sodré en Lisboa, Portugal, en el n.° 2; Wat Bo Village en Siem Reap, Camboya en el No. 3; Mile End en Montreal, Canadá en el No. 5; Barrio Logan en San Diego, California en el No. 6; Shimokitazawa en Tokio, Japón en el No. 7; Clifton, en Margate, Reino Unido, en el n.° 8; Barrio Yungay en Santiago de Chile en el No. 9; y Cours Julien en Marsella, Francia en el No. 10.

En 2021, Andersonville, en el norte de Chicago, ocupó el puesto número 2 en la misma lista.

Mira aquí la lista de los 51 vecindarios más cool y geniales del mundo, según Time Out.