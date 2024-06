Una lista completa de los conciertos de verano que llegarán al Wrigley Field

Los Cubs no son los únicos que se apoderarán del Wrigley Field este verano.

Los artistas más importantes acudirán en masa a Chicago este verano, incluido el Friendly Confines.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Si bien los juegos de béisbol siguen siendo el fuerte del lugar, los conciertos de verano en el estadio se han convertido en una tradición anual para muchos.

Aquí hay una lista completa de los conciertos de verano de Wrigley Field.

Def Leppard, Journey y Steve Miller Band

Def Leppard, Journey y Steve Miller Band se unirán para iniciar la temporada.

Def Leppard, mejor conocido por su éxito “Pour Some Sugar on Me”, lanzó su álbum más reciente, titulado “Diamond Star Halos” en 2022. Journey, cuyo álbum más reciente también se lanzó en 2022, llamado “Freedom”, ha aparecido en las listas de éxitos de primer nivel a lo largo de los años, desde "Don't Stop Believin'" hasta "Any Way You Want It".

Chicago es sólo una parada en la gira por 23 ciudades de Def Leppard y Journey.

Las entradas ya están a la venta para esta icónica colaboración de artistas que llegará el 15 de julio.

Green Day con The Smashing Pumpkins, Rancid y The Linda Lindas

Green Day se hará cargo de Wrigley el próximo 13 de agosto y traerá invitados especiales como The Smashing Pumpkins, Rancid y The Linda Lindas, según su sitio web.

La gira celebra el lanzamiento del álbum más reciente de la banda, “Saviors”, pero también el 30° aniversario de su éxito “Dookie” y el 20° aniversario de “American Idiot”. Como un regalo para los fans y una celebración de los tres álbumes, la banda planea tocar ambos álbumes completos.

Luke Bryan

El ícono de la música country Luke Bryan regresa al Wrigley Field el 25 de agosto como parte de su gira “Mind of a Country Boy”. La noche incluye actuaciones adicionales de Bailey Zimmerman, Tracy Lawrence y Chayce Beckham.

Pearl Jam

La leyenda del rock alternativo Pearl Jam aparecerá dos veces este año. La banda se encuentra de gira por su último álbum, “Dark Matter”. Véalos en Wrigley el 29 y 31 de agosto, las dos últimas fechas de conciertos del estadio para el verano. Al igual que Bryan, Pearl Jam no es ajeno al Wrigley Field – la banda ha actuado en el estadio varias veces en el pasado.

El cantante principal Eddie Vedder, que es del área de Chicago, no es ajeno a asistir a juegos y eventos en el estadio y ha dado a conocer su fanatismo por los Cubs.