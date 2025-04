Frustración en Belmont Cragin con camiones del servicio postal por ocupar estacionamientos

Frustrados, así es cómo se sienten residentes y dueños de negocios ubicados cerca de la oficina postal de Belmont Craign, ya que denuncian que los camiones de correo ocupan estacionamientos no asignados para ellos.

“Realmente nos está afectando bastante porque los clientes no vienen”, dijo Kauffman Torres, cajera en El guerrerense.

Otro comerciante expresó algo similar: “No encuentran donde parquear o vienen y agarran para llevar y luego a veces me dicen es que vine, pero cómo no hay parqueadero me puse allí y me dieron un ticket”, cuenta Gerardo Cruz, dueño de la taquería La Paz.

Cruz, quien lleva 7 años, con su negocio comenta que este es un problema constante y que lleva bastante tiempo.

“El problema más grande es el fin de semana. En el restaurante es cuando estamos ocupados los domingos y sábados en las tardes esto está lleno de vehículo de la oficina postal”, dice.

A través de su cuenta en Instagram, la congresista Delia Ramirez comentó que estuvo trabajando en este problema y luego de cartas y conversaciones con el director del servicio postal, Louis Dejoy, logró que la entidad arreglara el espacio para los vehículos.

Desde hace un mes el servicio postal tiene un estacionamiento ubicado a dos cuadra de la oficina, sin embargo y como se ve en pantalla el problema aún persiste.

“Si tienen estacionamiento, que lo usen porque eso nos ayudaría a nosotros también”, dijo Torres.

Contactamos a la oficina del servicio postal para obtener un comentario al respecto, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.