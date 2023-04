Un bar de Chicago pronto servirá un Mai Tai de $800. Esto es lo que incluye

Un nuevo cóctel que se sirve en Chicago está lleno de sorpresas, y no solo por su precio de $800.

The Bamboo Room en Three Dots and a Dash ha anunciado planes para estrenar un nuevo menú "innovador", que incluye un exclusivo Mai Tai disponible por un costo asombroso.

Según un comunicado de Lettuce Entertain You, la bebida es parte de una serie de cócteles "antiguos" que hacen su debut en el popular bar y presenta el mismo ron utilizado por "Trader Vic" en la década de 1940, cuando se creó la bebida por primera vez.

Victor Bergeron hizo la bebida por primera vez en 1944, según el sitio web de Trader Vic.

"Tomé una botella de ron jamaicano J. Wray Nephew de 17 años, le agregué lima fresca, un poco de Orange Curaçao de Holanda, una pizca de Rock Candy Syrup y una cucharada de French Orgeat, por su sabor sutil", un cita de Bergeron lee. "Una cantidad generosa de hielo raspado y sacudidas vigorosas a mano produjeron el matrimonio que buscaba. La mitad de la cáscara de lima se usó para colorear, coloqué una rama de menta fresca y le di dos de ellos a Ham y Carrie Guild, amigos de Tahití, que estaban allí esa noche".

Ahora, Bamboo Room servirá poco menos de una docena de cócteles con el ron original y el curacao utilizados en esa misma receta para "celebrar uno de los pilares de las bebidas tropicales".

El Bamboo Room enumera la bebida como "próximamente" en su sitio web, aunque no se ha dado una fecha exacta para su disponibilidad.

El menú señala que el Vintage Mai Tai contará con Wray y Nephew de 15 años de 1940, curacao vintage, jugo de lima, azúcar de caña y horchata de almendras, todo por el precio de $800. La bebida solo estará disponible en función de las cantidades del ron raro en existencia, según el comunicado.

Lettuce Entertain You dijo que el nuevo elemento del menú, junto con otros brebajes que hacen su debut en el bar, "es el resultado del viaje que ha emprendido el equipo desde que abrió el espacio, ya que han desarrollado relaciones más profundas con los productores de ron a nivel mundial para asegurar las mejores expresiones del espíritu".

“La misión original detrás de The Bamboo Room era celebrar el ron, el rhum agricole y el Ron en bebidas refinadas y enfocadas en múltiples estilos de cócteles. Con este nuevo menú, seguimos haciendo eso mientras servimos algunos de los rones más raros y únicos disponibles que aún no hemos presentado en nuestra biblioteca”, dijo Kevin Beary, director de bebidas de The Bamboo Room, en un comunicado.

¿Lo probarías?