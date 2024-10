Cómo ver en vivo el Maratón de Chicago de Bank of America 2024 desde el principio hasta la meta

NOTA: La transmisión de la cobertura del día de la carrera y la cámara de la línea de meta aparecerán en vivo en el reproductor de arriba a partir del 13 de octubre.

Se espera que el Maratón de Chicago del Bank of America 2024 tenga la mayor cantidad de finalistas en la historia de la carrera, pero para aquellos que no puedan asistir en persona, aún habrá varias formas de ver a sus corredores favoritos cruzar la línea de meta.

Telemundo Chicago y NBC 5 Chicago ofrecerán cobertura completa en vivo y transmisión en vivo de la carrera de 2024 tanto en inglés como en español, junto con una cámara de la línea de meta que transmitirá durante toda la carrera para capturar a los corredores mientras terminan la increíble hazaña.

La 46.ª edición del Maratón de Chicago está programada para comenzar justo después de las 7 a.m. del 13 de octubre en el Grant Park de Chicago.

Los organizadores han anunciado que se estima que 50,000 corredores estarán en la línea de partida en el centro de Chicago el próximo mes, una cifra que rompería el récord del año pasado de 47,000.

Las transmisiones televisivas en vivo se emitirán de 7 a.m. a 11 a.m. CT y la transmisión en vivo estará disponible en telemundochicago.com y nbcchicago.com. Las transmisiones en vivo también estarán disponibles en las aplicaciones de Telemundo Chicago y NBC Chicago, así como en el canal de transmisión 24/7 de NBC Chicago de 7 a.m. a 3 p.m. CT. La cámara de la línea de meta en vivo transmitirá de 11 a.m. a 3 p.m. en los sitios web y aplicaciones.

Míralo en vivo en el reproductor de arriba el día de la carrera o consulta aquí cómo encontrarlo en tu canal de transmisión preferido.

Se podrá acceder a la transmisión en vivo a través de la página de inicio de Peacock el día de la carrera. También estará disponible en Roku TV, Fire TV, Samsung TV Plus, Xumo Play, Local Now, Pluto, Google TV, TCL, Xfinity y FreeVee.