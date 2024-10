¿A qué hora comienza el Maratón de Chicago del Bank of America?

Falta menos de un mes para el Maratón Bank of America de Chicago 2024, y corredores de todo el mundo se preparan para competir en una de las carreras más importantes del mundo el 13 de octubre.

Mientras tanto los competidores como los espectadores se preparan para uno de los eventos más emblemáticos de Chicago, muchos otros pueden estar preguntándose cuándo comenzarán los eventos ese domingo de octubre.

Con los preparativos en marcha para la 46ª edición del Maratón de Chicago, esto es lo que necesita saber sobre el programa del día.

¿A qué hora es el maratón de Chicago?

A continuación, se muestran los horarios de inicio del día de la carrera:

Salida en silla de ruedas del maratón (hombres): 7:20 a. m.

Salida en silla de ruedas del maratón (mujeres): 7:21 a. m.

Salida en bicicleta de mano del maratón: 7:23 a. m.

Salida de la primera oleada del maratón: 7:30 a. m.

Salida de la segunda oleada del maratón: 8 a. m.

Salida de la tercera oleada del maratón: 8:35 a. m.

El acceso de los espectadores a Grant Park comienza a las 9:30 a. m.

¿Dónde está la línea de partida?

La línea de partida está ubicada en Grant Park, en la intersección de Columbus Drive y Monroe Street.

¿Cuál es la ruta del recorrido del maratón de 2024?

Vea la ruta completa aquí y vea una vista previa de cómo se verá a continuación.

Preview the 2024 Bank of America Chicago Marathon course.

Cierres de calles

El número histórico de corredores que recorren las calles de la ciudad también provocará varios cierres en la zona.

Aquí hay una lista completa:

Cierres previos a la carrera

Descripción de la calle Cierre anticipado Apertura anticipada Balbo Dr.: Columbus Dr. a DuSable Lake Shore Dr. 9/30/24 10:00 a.m. 10/16/24 6:00 a.m. Jackson Dr.: Columbus Dr. a DuSable Lake Shore Dr. 10/9/24 10:00 a.m. 10/14/24 6:00 a.m. Balbo Dr.: Michigan Ave. a Columbus Dr. 10/10/24 4:00 a.m. 10/14/24 3:00 p.m. Columbus Dr.: Ida B. Wells Dr. a Balbo Dr. 10/10/24 4:00 a.m. 10/14/24 3:00 p.m. Columbus Dr.: Balbo Dr. a Roosevelt Rd. 10/10/24 4:00 a.m. 10/14/24 3:00 p.m. Columbus Dr.: Monroe St. a Jackson Dr. 10/11/24 4:00 a.m. 10/13/24 8:00 p.m. Columbus Dr.: Jackson Dr. a Ida B. Wells Dr. 10/11/24 4:00 a.m. 10/13/24 8:00 p.m. Congress Plaza Dr.: Michigan Ave. (Van Buren St. a Harrison St.) 10/11/24 4:00 a.m. 10/13/24 8:00 p.m. Jackson Dr.: Michigan Ave. a Columbus Dr. 10/11/24 4:00 a.m. 10/13/24 8:00 p.m. Columbus Dr.: Randolph St. a Monroe St. 10/12/24 6:00 a.m. 10/13/24 2:00 p.m. Roosevelt Rd.: Columbus Dr. a DuSable Lake Shore Dr. 10/12/24 11:00 a.m. 10/13/24 6:00 p.m. Monroe St.: Michigan Ave. a Columbus Dr. 10/12/24 12:00 p.m. 10/13/24 2:00 p.m. Monroe St.: Columbus Dr. a DuSable Lake Shore Dr. 10/12/24 12:00 p.m. 10/13/24 3:00 p.m.

Cierres del día del maratón