Tragedia en McKinley Park: registran tres asesinatos en cinco días

CHICAGO - Recientemente, en el vecindario de McKinley Park se ha registrado tres asesinatos dentro de un período de cinco días.

Una familia de este vecindario se cuestiona quién mató a su ser querido, Vincent Hernández, y por qué.

De acuerdo con sus familiares, Hernández, de 39 años, murió a tiros mientras acudía a una ceremonia de recordación en honor a otra persona que fue asesinada tres días antes.

“La noche del 28 de junio, me llamó la mamá diciendo que le habían dado un balazo a Vincent, al marcarle a su celular me contestó alguien y me dijo que estaba muerto Vincent. No sabemos quién ni por qué. Me dejó con tres hijos. El más chiquito de 4 años y el grande de 10”, contó Cristina Piñón, pareja de Hernández.

“Se lo llevaron dos meses antes de cumplir 40 años. No solo me lo quitaron a mí. Él era un tío. Un hermano. Un padre. Y mi único hijo”, dijo Debbie Márquez, madre de Hernández.

La policía de Chicago confirmó a Telemundo Chicago que los tres asesinatos ocurrieron cerca de la misma área y que todos continúan bajo investigación.

El primer asesinato sucedió el 25 de junio en la cuadra 2100 al oeste de la calle 36. Según la investigación, alguien desde una camioneta en movimiento se acercó a otro auto y mató a una persona de 30 años.

Luego, el 28 de junio en la misma cuadra, Vincent Hernández fue asesinado cuando asistía al servicio de recordación de su amigo que habría ocurrido tres días antes.

Y el 30 de junio, a minutos de distancia, en la cuadra 3300 al sur de la Western otro hombre fue asesinado cuando alguien salió de un callejón y le disparó.

Autoridades le piden apoyo al público de reportar cualquier pista e información que tengan sobre estos asesinatos para poder dar con los responsables.

Por su parte, la madre de Vincent Hernández afirmó que su misión en esta vida sera encontrar a la persona que le arrebató la vida a su hijo pues era un padre de familia que no merecía ese final.