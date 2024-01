¿Cuánta nieve caerá y dónde? Esto es lo que puede esperar de tormenta invernal en el área de Chicago

La primera gran tormenta de nieve de la temporada invernal en Illinois llegaría al área de Chicago a partir de la noche del lunes, según muestran los modelos de pronóstico, y una advertencia de tiempo invernal entrará en vigencia para casi todos los condados del área de Chicago a partir de las 8 p.m.

"Tendremos una semana de nieve", dijo la meteoróloga de NBC 5, Alicia Roman, quien agregó que el sistema del lunes por la noche al martes es el primero de dos sistemas que se verán en la zona esta semana.

La segunda tormenta invernal llegará el viernes y sábado.

Si bien los totales de nieve y las predicciones aún no están claros para el tiempo invernal del fin de semana, se espera que caigan varias pulgadas de nieve intensa y húmeda durante el día del martes y que los suburbios al norte y al oeste vean los acumulados de nieve más altos, dijo el equipo de tormentas de NBC 5.

He aquí un vistazo a la cantidad de nieve que podría caer durante la primera ronda de tiempo invernal el martes.

¿Cuánta nieve caerá en Chicago y dónde?

Se espera que se produzcan nevadas intensas y húmedas alrededor de las 8 p.m. en toda el área, dijo Roman. Continuarán durante la noche y hasta el martes por la mañana.

Entre las 4 a.m. y las 6 a.m., los modelos muestran que la nieve se detendría brevemente y luego volvería a aumentar antes del viaje matutino. Para las 10 a.m., se espera que la mayoría de las áreas vean entre 1 y 3 pulgadas de nieve, aunque caerá más nieve a medida que avance el día.

Hacia el oeste, esos totales matutinos podrían ser aún mayores, ya que la madrugada del martes entrará en vigor una vigilancia de tormenta invernal en los condados DeKalb y McHenry.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), es probable que caigan fuertes nevadas en esos suburbios del oeste durante todo el día, con acumulaciones de nieve "de más de 6 pulgadas". En esas partes, Roman agregó que es probable que haya acumulados de nieve de entre 4 y 8 pulgadas.

"Viajar podría ser muy difícil", advirtió el NWS en una alerta, añadiendo que las nevadas podrían superar una pulgada por hora durante los desplazamientos de la mañana y de la tarde.

También se espera que caigan fuertes nevadas en los suburbios del norte de Chicago. Las primeras predicciones muestran hasta 5 pulgadas en Waukegan y 6.6 pulgadas en Woodstock para las 5 p.m. del martes, dijo Roman.

A última hora de la noche del martes, esos totales de nieve podrían ser aún mayores, agregó Roman, y los modelos de pronóstico muestran hasta 6 pulgadas en Waukegan, 7.2 pulgadas en Woodstock y 6.2 pulgadas en DeKalb a las 9 p.m.

Además de las fuertes nevadas, los vientos nocturnos con ráfagas de más de 30 a 40 millas por hora podrían agravar los problemas de viaje.

"Los vientos racheados definitivamente podrían reducir la visibilidad, especialmente en aquellos lugares con mucha nieve húmeda", dijo Roman.

Antes de que la tormenta desaparezca el miércoles por la mañana, la acumulación de nieve podría superar las 8 pulgadas en los condados del extremo occidental, dijo el equipo de tormentas de NBC 5.

Más al sur, se esperaba que los totales de nieve fueran menores, ya que en ocasiones se espera que algo de lluvia se mezcle con la nieve. Para el miércoles por la mañana, los modelos de pronóstico muestran 4.6 pulgadas de nieve pronosticadas en Romeoville, 5.8 pulgadas en Aurora y 2.9 pulgadas.

Sin embargo, aún se espera que algunas áreas vean nieve totales de más de 6 pulgadas, incluido el condado DuPage y el aeropuerto internacional O'Hare en el condado Cook.