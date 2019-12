Persisten peligrosas condiciones por hielo invisible en las carreteras

El Servicio Nacional de Meteorología ha emitido un aviso de tormenta hielo para gran parte del área de Chicago desde las 6 p.m. del martes hasta las 6 a.m. del miércoles.

El aviso significa que la entrada de un frente frío trae consigo la amenaza de episodios de lluvia helada y con acumulación de hielo de entre un cuarto de pulgada o hasta media pulgada complicando así las condiciones en las carreteras.

¿Qué es una tormenta de hielo?

El peligro principal de una tormenta de hielo es que la lluvia se congelará al instante debido al frío creando una capa de hielo resbaladiza sobre el asfalto en carreteras del condados de Cook, De Kalb, DuPage, Grundy, Kane, Kendall, Lake, McHenry y Will.

La amenaza principal es de apagones, caída de árboles y peligrosas condiciones en la vía por lluvia congelada, que podría crear capas hasta un cuarto de pulgada.

Esta acumulación de hielo es muy peligrosa especialmente para conductores, es por eso que se recomienda manejar lo menos posible y si tiene que hacerlo reduzca la velocidad y mantenga una distancia prudente a otros vehículos por si tiene que frenar.

“Le decimos a la gente que estamos anticipando que todo estará resbaloso, aunque la carretera se vea limpia y el pavimento negro y mojado lo mas probable es que este congelado, y usted no podrá verlo por eso debe manejar con mucha distancia para detenerse y manejar muy muy despacio, aunque no haya trafico”, dijo Guy Tridgell del Departamento de Transporte de Illinois.

No baje la guardia el hielo aunque no es tan visible como la nieve suele ser más peligroso ya que no se detecta hasta que uno se resbala ya sea físicamente o cuando maneje.

Durante un episodio de tormenta de hielo también es posible la caída de líneas del tendido eléctrico y de ramas de árboles.

Las mayores cantidades de hielo y lluvia helada se espera que afecte a vecindarios al noroeste desde Streator a Morris y desde Joliet hasta la zona metropolitana de Chicago.

Algo de nieve y aguanieve podría comenzar a mezclarse con la lluvia helada la noche del martes.

Si tiene que manejar o viajar a otro estado cargue en su vehículo una linterna, comida y agua en caso de una emergencia.

Cabe resaltar que es la primera vez en 10 años que se emite un aviso de tormenta de hielo en Illinois.

