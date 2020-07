El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con Access Community Health Network (ACCESS). Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de las estaciones de Telemundo. Haz clic aquí para conocer más sobre ACCESS.

Las pruebas para COVID-19 están aumentando en muchas comunidades, tanto en el área de Chicago como a nivel nacional. El realizar pruebas es una herramienta crucial para ayudar a tratar, aislar u hospitalizar a las personas infectadas. Pero también es una forma para que los oficiales de salud puedan entender mejor qué programas de mitigación están funcionando mejor, cuántas personas en una comunidad determinada están infectadas, cómo se ha expandido el virus y qué tan contagioso es.

A estas alturas de la pandemia, tenemos claro que aunque las personas mayores y quienes tengan condiciones preexistentes corren un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves e incluso morir, el virus puede atacar a cualquiera, sin importar su edad. Lo que aún no tenemos claro es cuántas personas portan el virus. Saber quién está enfermo y qué porcentaje de una comunidad está portando el virus es clave para determinar cómo hacer que las comunidades regresen a la normalidad, el trabajo, las compras y el entretenimiento. Y con más resultados de pruebas, se tendrá información más precisa para tomar decisiones.

Aquí las respuestas a las preguntas que puedas tener sobre las pruebas.

Conoce los pasos que debes tomar para hacerte una prueba gratuita de COVID-19 en uno de los centros de pruebas de Access Community Health Network (ACCESS).

¿Cómo me hago la prueba?

Los centros de prueba se organizan a través de redes según el proveedor que las maneje. Cada uno tiene sus propias reglas y requisitos—basados principalmente en edad y síntomas de los pacientes. En el caso del programa de pruebas COVID-19 de ACCESS (patrocinador de este artículo), cualquier persona que quiera hacerse la prueba, debe tomar dos pasos para hacérsela. Primero, tienes que tener una visita de telesalud con un proveedor, llamando a una línea telefónica dedicada. Después de esa llamada, que no dura más de 10 a 15 minutos, cualquier persona mayor de 12 años puede programar una prueba en uno de los cinco centros de prueba ACCESS en la zona de Chicago, sin importar los síntomas que pueda o no tener.

La visita de telesalud es un paso clave, ya que permite que los especialistas te brinden consejo si presentas síntomas. Además, al programar las citas, los centros de prueba pueden garantizar que cumplen con las recomendaciones de distanciamiento social, creando un espacio más seguro tanto para pacientes como para trabajadores de la salud.

Cuando llegue la hora de tu cita, no tardarás más de 10 minutos haciéndote la prueba.

También vale la pena mencionar que la comunicación de todo el proceso—desde la llamada de telesalud, hasta la prueba en sí y los materiales que te entregarán al hacerte la prueba—está disponible en inglés y español.

¿Tengo algo que temer?

A medida que los casos continúan aumentando, los EE. UU. evalúan alrededor de medio millón de personas al día. Por suerte, la experiencia es bastante más agradable que con las primeras pruebas, en las que se tenía que utilizar un hisopo largo que se empujaban por la nariz hasta el fondo de la garganta para conseguir una muestra. Muchos han descrito el procedimiento como sentir un pinchazo en el cerebro.

Afortunadamente, muchos centros de prueba han empezado a usar un hisopo más corto (entre ellos, los centros de prueba ACCESS), que rápidamente saca una muestra introduciendo el hisopo por la nariz, sin necesidad de llegar al fondo de la garganta y haciendo que el proceso sea menos invasivo. Esta es una mejora por partida doble: en primer lugar, al disminuir el nivel de incomodidad, es menos probable que los que necesitan hacerse la prueba dejen de hacérsela por miedo; segundo, al reducir las posibilidades de los pacientes de estornudar o toser durante la prueba, hay menos probabilidades de contagiar al personal de salud.

¿Esto me costará? ¿Es confidencial?

Quien quiera hacerse una prueba puede hacerlo de forma gratuita en cualquiera de los cinco sitios de prueba de ACCESS. Tanto la prueba como la cita de telesalud no le cuestan nada al paciente (sin embargo, si tienes seguro, tu proveedor puede recibir una factura por la visita de telesalud, un cargo que no será transferido al paciente). Esto es independiente de si tienes síntomas y tu estado migratorio. La única información que necesitas brindar es tu nombre y número de teléfono, para que puedan hacerte llegar tus resultados.

Es así de simple y seguro.

Access Community Health Network (ACCESS) está listo para apoyarte y responder tus preguntas durante estos tiempos sin precedentes. Con centros de prueba en la zona de Chicago, puedes contar con que ACCESS estará allí proporcionando recursos e información. Programe su sesión de telesalud llamando a nuestra línea dedicada al 800-836-7633. Para más información, haga clic aquí.