Toboganes gigantes cerca de Chicago: lugar, hora, entradas, lo que hay que saber

Los amantes de las actividades que disparan la adrenalina tienen un nuevo espacio en el área de Chicago con el "primer parque de toboganes bajo techo del mundo", Slick City Action Park.

Desde este octubre este parque abrió sus puertas en el área de North Aurora. El parque de toboganes bajo techo, descrito como un "parque de toboganes sin agua" y el primero de su tipo en Illinois, albergará una gran celebración de inauguración el 29 de octubre, dijeron los funcionarios.

Esto es lo que necesitas saber antes de acudir a este parque de toboganes sin agua:

¿Dónde está el parque de toboganes bajo techo Slick City Action Park?

Slick City Action Park, ubicado en 1830 Towne Center, en North Aurora.

¿A qué hora está abierto el parque Slick City Action Park?

Sábados de 10:00 am a 11:00 pm. Domingos de 11:00 am a 8:30 pm. Lunes a jueves de 1:00 pm a 8:30 pm. Viernes de 11:00 am a 10:00 pm.

¿Cuáles son las atracciones de Slick City Action Park?

El parque de juegos bajo techo cuenta con una serie de diferentes "toboganes gigantes secos" con varias alturas y velocidades, una cancha de aire deportivo y un área para niños más pequeños, una sala de juegos, una tirolina y más.

El parque bajo techo ofrece 13 atracciones que van desde toboganes gigantes para adultos, otro para niños, sitios de escalar y canchas deportivas para saltar. Para más información puede ir a este enlace.

Según un comunicado de prensa, las ubicaciones de Slick City Action Park varían de 31,000 a 56,000 pies cuadrados. Si bien algunas partes del parque están diseñadas para niños más pequeños, el parque dice que su "ingeniería revolucionaria" está diseñada para todas las edades, y que casi el 20% de sus ingresos provienen de adultos mayores de 18 años".

¿Cuánto cuestan las entradas?

Las entradas comienzan en $13.99, hasta $30.99, de acuerdo con el sitio.

El jueves 31 de octubre el parque ofrecera una actividad especial por Halloween, cuyo costo es de $19.99.

Slick City Action Park tiene como objetivo abrir 500 sucursales en todo Estados Unidos, con lugares ya abiertos en Colorado, Texas y Arizona. Se planean más sucursales en ciudades adicionales, incluidas Chandler, Arizona, y Wauwatosa, Wisconsin, según el comunicado.

Puede encontrar más información sobre el parque y los horarios aquí.