Eventos de Halloween, Día de Muertos, conciertos y más este fin de semana en Chicago

13th Floor Haunted House Chicago

Esta casa embrujada, 13th Floor Haunted House Chicago, ha sido nombrada una de las mejores del país.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

DÓNDE: 5050 River Road, Schiller Park, IL

CUÁNDO: Estará abierta hasta el 9 de noviembre

Chicago Seadog Haunted River Tour

Navega por el río Chicago y aprende sobre la historia de los fantasmas, los espíritus, los escándalos y los pecados con el Chicago Seadog Haunted River Tour.

DÓNDE: Navy Pier, 600 E. Grand Ave., Chicago

CUÁNDO: Estará disponible hasta el domingo 27 de octubre y el Día de Halloween.

Frankenstein de Manual Cinema

La versión de Manual Cinema del clásico cuento gótico, Frankenstein, combina marionetas de sombras, técnicas cinematográficas, efectos de sonido y música en vivo.

DÓNDE: Studebaker Theater, 410 S. Michigan Avenue, Fine Arts Building, Chicago

CUÁNDO: Sábado 26 y domingo 27 de octubre.

Gerardo Ortiz, Régulo Caro, y Noel Torres

Los cantantes de música regional mexicana llegan a Chicago para un concierto.

DÓNDE: En el Rosemont Theatre, en Rosemont.

CUÁNDO: Este sábado 26 de octubre a las 8:00 pm.

Chayanne

El famoso cantante puertorriqueño se presenta en Chicago como parte de su gira por Estados Unidos y Canadá "Bailemos Otra Vez" Tour 2024.

DÓNDE: En el Allstate Arena, en Rosemont.

CUÁNDO: Este domingo 27 de octubre a las 8:00 pm.

Lila Downs

La afamada ganadora del Grammy, Lila Downs llega a Chicago para celebrar la festividad del Día de los Muertos. Le acompañarán la Compañía de Danza Folclórica Mexicana.

DÓNDE: En el Chicago Symphony Hall.

CUÁNDO: Este domingo 27 de octubre a las 7:00 pm.

Music Box of Horrors: The Dream Child!

La serie de películas "The Music Box of Horrors: The Dream Child" presenta 10 películas de terror, que se anuncian como "malvadas e impías".

DÓNDE: The Music Box, 3733 N. Southport Ave., Chicago

CUÁNDO: Hasta el 31 de octubre

Nosferatu Live de Paul Bielatowicz

Nosferatu Live de Paul Bielatowicz es una experiencia musical multimedia que le da nueva vida a la icónica película muda de terror de 1922.

DÓNDE: The Athenaeum Center for Thought & Culture, 2936 N. Southport Ave., Chicago

CUÁNDO: Sábado 26 de octubre

Noche de las 1000 calabazas

La "Noche de las 1000 calabazas" anual del Jardín Botánico de Chicago incluye demostraciones de tallado de calabazas en vivo, cuentos de fantasmas, dibujos animados espeluznantes, comida de temporada y bebidas.

DÓNDE: 1000 Lake Cook Road, Glencoe, IL

CUÁNDO: Hasta el domingo 27 de octubre

NMMA: Xicágo del Día de los Muertos

El Museo Nacional de Arte Mexicano celebra el Día de los Muertos, una festividad mexicana en la que las familias dan la bienvenida a las almas de sus parientes fallecidos para una breve reunión.

DÓNDE: 1852 W. 19th St., Chicago, IL

CUÁNDO: Sábado 26 de octubre a las 3:00 pm.

CIFF: Festival Internacional de Cine de Chicago

La edición número 60 del Festival Internacional de Cine de Chicago es el festival de cine competitivo de mayor trayectoria del país.

DÓNDE: AMC NewCity, 1457 N. Halsted St, Chicago; Gene Siskel Film Center, 164 N. State St., Chicago; Music Box Theatre, 3733 N. Southport Ave., Chicago

CUÁNDO: Hasta el domingo 27 de octubre.

Red Clay Dance Company

Red Clay Dance Company presenta su serie de otoño, "Turning Points", que muestra la diversidad e innovación de la danza afro contemporánea.

DÓNDE: Logan Center for the Arts, 915 E. 60th St, Chicago

CUÁNDO: Sábado 26 de octubre a 7:30 pm.

Sting 3.0 World Tour

El músico y activista Sting trae su 3.0 World Tour a Chicago para varios espectáculos.

DÓNDE: Auditorium Theatre, 50 E. Ida B. Wells Dr., Chicago

CUÁNDO: Lunes 28 y martes 29 de octubre, viernes 1 y sábado 2 de noviembre.