La policía de Chicago dice que al menos cinco personas han muerto y otras 23 han resultado heridas en tiroteos desde el viernes por la tarde, y se han reportado tres tiroteos fatales en cuestión de horas el domingo por la mañana.

El primer tiroteo fatal del fin de semana se reportó en la cuadra 4700 de North Troy aproximadamente a las 11:20 p.m. del viernes.

La policía dice que dos hombres fueron descubiertos con heridas de bala en un callejón cerca del lugar. Un hombre de 21 años y otro de unos 20 años fueron descubiertos con heridas de bala en la cabeza y ambos fueron declarados muertos en el lugar.

Según la policía, un testigo vio un sedán negro que huía del área, pero no hay sospechosos bajo custodia.

Poco antes de la 1:00 am del domingo, en la cuadra 1400 de South Harding, un hombre de 39 años estaba parado en una acera cuando un agresor desconocido le disparó varias veces, según la policía.

El hombre fue llevado al Monte Sinaí, donde luego fue declarado muerto.

Aproximadamente a las 2:58 a.m. en la cuadra 1300 de South Christiana, personas estaban paradas en una acera cuando se hicieron disparos. Una de las víctimas, un hombre de 28 años, recibió un disparo en la espalda y fue trasladado a un hospital de la zona, donde fue declarado muerto.

Una mujer de 33 años recibió disparos en las piernas y fue trasladada a un hospital del área en buenas condiciones, mientras que una mujer de 18 años se encontraba en buenas condiciones luego de recibir un disparo en la pierna.

La policía dijo que una cuarta víctima, un hombre de 25 años, ingresó a un hospital después de recibir un disparo en la pierna y también se encontraba en buenas condiciones.

No hay sospechosos bajo custodia.

Una niña de 5 años fue asesinada en la cuadra 200 de South Campbell Avenue aproximadamente a las 3:32 a.m. Estaba sentada en un automóvil cuando un individuo disparó contra un grupo de personas que se encontraban en el lugar, dijo la policía.

La niña fue trasladada a un hospital de la zona, donde fue declarada muerta.

Un hombre de 24 años recibió dos disparos en la pierna izquierda y se encontraba en buenas condiciones en un hospital del área, dijo la policía.

No hay sospechosos bajo custodia y no hubo más información disponible de inmediato.

El domingo por la tarde del año pasado, 8 personas habían muerto y otras 32 habían resultado heridas, según la policía de Chicago.

Domingo

Un hombre de 32 años fue encontrado en la cuadra 5300 de South Carpenter aproximadamente a las 12:11 a.m. después de recibir disparos en ambas piernas. La policía dijo que el hombre fue transportado a un hospital, donde se encontraba en estado crítico.

Según la policía, en la cuadra 6500 de South Kedzie aproximadamente a las 12:30 a. m., un hombre de 22 años estaba durmiendo cuando recibió un disparo en la pierna derecha. Fue trasladado a un hospital de la zona en buenas condiciones.

Aproximadamente a la 1:15 a.m. en la primera cuadra de West 43rd Street, un hombre de 26 años conducía cuando recibió un disparo en la mano derecha. Fue trasladado a un hospital del área en buenas condiciones, dijo la policía.

La policía dice que una mujer de 23 años fue llevada al Hospital Loretto después de recibir un disparo en la espalda aproximadamente a las 3:10 a. m. Estaba en buenas condiciones.

Una mujer de 25 años estaba parada afuera en la cuadra 800 de la División Oeste aproximadamente a las 2:57 a.m. cuando le dispararon en la cabeza. La policía dice que la mujer se transportó a un hospital, donde se encontraba en buenas condiciones.

En la cuadra 5100 de la División Oeste, aproximadamente a las 10:50 a. m., un hombre de 29 años estaba parado afuera cuando una persona se acercó y disparó varias balas, golpeándolo varias veces. El hombre fue trasladado a un hospital de la zona en estado crítico, según la policía.



Sábado

Según la policía, un hombre de 51 años salía de un vehículo en la cuadra 900 de West Marquette aproximadamente a las 12:18 a. m. cuando recibió un disparo en el codo izquierdo. El hombre fue trasladado a un hospital de la zona pero rechazó atención médica.

En la cuadra 5800 de South Prairie aproximadamente a las 12:35 a.m., un joven de 17 años caminaba por una acera cuando recibió un disparo y sufrió un rasguño en el cuello. La policía dijo que el adolescente fue trasladado a un hospital del área en buenas condiciones.

Aproximadamente a las 2:43 a.m. en la cuadra 900 de East 80th Street, un hombre de 32 años se encontraba dentro de una residencia cuando un agresor desconocido le disparó. La policía dice que el hombre sufrió un rasguño en las nalgas y fue trasladado a un hospital del área en buenas condiciones.

La policía dice que un hombre de 44 años recibió un disparo en la cuadra 2800 de West 63rd Street aproximadamente a las 12:05 p.m. Recibió disparos en el cuello y fue trasladado a un hospital de la zona en buenas condiciones.

Un hombre de 25 años estaba en un estacionamiento en la cuadra 2700 de West 68th Street aproximadamente a las 3:39 p.m. cuando un hombre se le acercó y le disparó, alcanzándolo en la ingle y en la pierna izquierda, según la policía. El hombre fue trasladado a un hospital de la zona en estado grave.

En la cuadra 200 de North Sacramento aproximadamente a las 9:33 p.m., un hombre de 31 años caminaba cuando una persona en un Jeep disparó, golpeándolo varias veces. La policía dijo que el hombre fue trasladado a un hospital del área en condición crítica.

Aproximadamente a las 23:27 horas. En la cuadra 1600 del sur de California, un par de víctimas estaban sentadas en un automóvil cuando individuos que se desplazaban en una camioneta negra realizaron disparos. La policía dice que un hombre de 62 años recibió un golpe en la cabeza y fue trasladado a un hospital del área en estado grave, mientras que un hombre de 43 años recibió un golpe en el hombro izquierdo y el cuello y se encontraba en buenas condiciones.



Viernes

Un hombre de 41 años estaba en la cuadra 6400 de South Marshfield Avenue aproximadamente a las 6:40 p.m. cuando una persona realizó disparos impactándolo en el brazo. Fue trasladado a un hospital local en buenas condiciones, dijo la policía.

En la cuadra 900 de West Pershing, aproximadamente a las 8:12 p. m., dos mujeres se acercaron a un hombre de 28 años en una gasolinera y le dispararon, alcanzando su pierna, según la policía. El hombre fue trasladado a un hospital local en estado crítico.

Aproximadamente a las 22:37 horas. En la cuadra 300 de West 59th Place, un grupo estaba parado en un terreno baldío cuando se escucharon disparos. Un hombre de 29 años recibió un disparo en la pierna, un hombre de 25 años recibió un impacto en el brazo derecho y un hombre de 29 años sufrió un rasguño en el hombro, y los tres estaban en buenas condiciones. condición en los hospitales del área, dijo la policía.