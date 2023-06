Tiroteo en St. Louis deja una persona joven muerta y 9 heridas

ST. LOUIS, Missouri - Un tiroteo mortal durante la madrugada de este domingo en el centro de St. Louis dejó un joven muerto y otros nueve heridos, según el Departamento de Policía Metropolitana de St. Louis.

El Departamento de Policía Metropolitana de St. Louis dijo que el tiroteo ocurrió alrededor de la 1:45 a.m. de este domingo, informó KMOV-TV.

Testigos le dijeron a KMOV que el tiroteo tuvo lugar dentro de un edificio.

Los nombres de las víctimas y las condiciones de los heridos en el tiroteo no estuvieron disponibles de inmediato.

La policía de St. Louis no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press en busca de información adicional.