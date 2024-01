Tiempo invernal podría afectar servicios del DMV, esto sugiere la Secretaría de Estado

Con las temperaturas glaciares que ha experimentado el área de Chicago esta semana, con sensaciones térmicas de hasta -25 grados, la Secretaría del Estado de Illinois ha advertido a los usuarios confirmar con las oficinas del DMV antes de acudir, ya que las condiciones del tiempo podrían afectar los horarios de servicio.

En la página electrónica de la Secretaría del Estado advierten a los usuarios: “Debido a las inclemencias del tiempo, llámenos al 800-252-8980 antes de visitar nuestros DMV, ya que las circunstancias relacionadas con el tiempo pueden afectar las horas de operación o los servicios”.

Para evitar contratiempos, instan a los usuarios a realizar los trámites de manera electrónica, a través de la ampliación del programa de “saltar filas” Skipe the Line, iniciado en verano del 2023 y aprovechar las ventajas del Skip the Line, Do It On Line, para evitar las visitas a las oficinas.

​TRÁMITES EN LÍNEA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO

Los trámites más populares que se pueden hacer en línea según la Secretaría de Estado de Illinois:

Cambiar de dirección domiciliaria en la licencia de conducir, tarjeta ID y registración vehicular.

Renovar la licencia de conducir

Renovar la tarjeta de identificación o ID

Reemplazar la licencia de conducir

Reemplazar la tarjeta de identificación o ID

Renovar la placa del automóvil

Seleccionar una placa para el automóvil personalizada

Aplicar por el título y la renovación del automóvil

Pedir una cita para licencia CDL

Para ver todos los servicios en línea que ofrece la Secretaría del Estado de Illinois puede ir a este enlace.

RECOMIENDAN NO VISITAR LAS OFICINAS DEL DMV

El Secretario de Estado de Illinois Alexi Giannoulias sugirió recientemente a los residentes del estado evitar ir a las oficinas del DMV, durante una conferencia de prensa.

"Lo digo en serio. No vengas a menos que estés 100% seguro de que necesitas visitar una de nuestras instalaciones”, dijo Giannoulias en una conferencia de prensa en Chicago la semana pasada. “La razón es obvia. La mayoría de las personas no necesitan ir a una instalación del DMV para obtener lo que necesitan”.

Oficinas del DMV para adultos mayores

La Secretaría de Estado ha habilitado centros del DMV sólo para adultos mayores, con el fin de atenderlos en menor tiempo, dijeron.

Estas son las ubicaciones de los centros del DMV para adultos mayores: