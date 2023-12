Tenía los labios “morados”: narran últimas horas del niño migrante que murió en Chicago

La familia de un niño migrante de cinco años que enfermó en un refugio superpoblado de Pilsen y murió estaba bajo el cuidado de una organización financiada por la ciudad en La Villita mientras la policía continúa investigando la muerte del niño, dijo el concejal Byron Sigcho-López el jueves.

“Sabemos que, por supuesto, no podemos hacer nada para traer de regreso a Jean Carlos, pero [es] nuestro compromiso asegurarnos de que no haya más casos [como el suyo]”, dijo Sigcho-López al Sun-Times.

Mientras tanto, los vívidos detalles de los informes policiales arrojan luz sobre los últimos días de Jean Carlos Martínez Rivero, con muchas preguntas aún sin respuestas.

Según la policía de Chicago, Jean Carlos tenía fiebre dos o tres días antes de su muerte y se quejaba de un dolor en la pierna izquierda.

El sábado, sus padres le dieron Tylenol al niño, alrededor de las 7 a.m. y luego a las 5 p.m. más medicina. Una “pastilla verde”, según los informes policiales, que su madre recibió de una amiga y que ella creía que era ibuprofeno.

Menos de 24 horas después, mientras yacía en el refugio rodeado por el personal y sus padres, el niño de 5 años estaba muerto.

Jean Carlos y su familia se habían alojado en el refugio, 2241 S. Halsted St., un almacén reformado que abrió sus puertas a principios de octubre y que desde entonces se ha convertido en el refugio más poblado de la ciudad, con capacidad para más de 2,000 personas, de los cuales más de la mitad son menores de edad.

La instalación está dirigida por Favorite Healthcare Staffing, un contratista con sede en Kansas al que la ciudad ha otorgado cerca de $100 millones para administrar refugios desde septiembre de 2022, poco después de que comenzaran a llegar los primeros autobuses que transportaban migrantes.

Después de tomar la pastilla verde, su familia les dijo a los oficiales que el niño estuvo “muy bien” el resto de la noche y se despertó a la mañana siguiente pidiendo comida, según el informe.

La familia salió a desayunar alrededor de las 11:10 a. m. del domingo antes de mendigar más tarde ese mismo día. En algún momento, mientras estaba afuera, Jean Carlos le dijo a su familia que quería volver a “casa”, al refugio, porque no se sentía bien.

Jean Carlos vomitó una bebida con electrolitos poco después de que su padre se la diera, y cuando la familia regresó al refugio, su familia notó que sus labios estaban “morados” y el personal les dijo que probablemente se debía al frío, según el informe.

Mientras su padre subía las escaleras para solicitar una ambulancia, Jean Carlos se quejó de dolor de estómago y dijo que necesitaba ir al baño, según informes policiales.

Una vez que él y su madre entraron al baño, ella notó que sus ojos se pusieron en blanco y comenzó a gritar pidiendo ayuda, dijo la policía. Jean Carlos fue colocado acostado sobre una mesa cerca de la entrada del baño mientras el personal comenzaba a realizar RCP.

Una ambulancia lo llevó al Hospital Infantil de Comer, donde fue declarado muerto a las 3:47 p.m., según la oficina del médico forense del condado de Cook. La causa de la muerte de Jean Carlos aún no está clara y los resultados de la autopsia aún están pendientes.

La directora de Comunicaciones del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois, Heather Tarczan, dijo que no habían tenido contacto previo con la familia, no intervinieron para tomar la custodia del hermano de Jean Carlos y no estaban investigando.

REPORTAN MÁS ENFERMOS EN EL MISMO REFUGIO DE PILSEN

Un día después de la muerte de Jean Carlos, cinco personas más, entre ellas cuatro niños, fueron hospitalizadas tras enfermarse en el refugio que ha sido objeto de repetidas quejas por condiciones insalubres.

Cuatro niñas, de 1, 4, 8 y 9 años, y una mujer de 18 años fueron llevadas a hospitales a diferentes horas el lunes por la mañana con fiebre y vómitos, dijo el portavoz del Departamento de Bomberos de Chicago, Larry Langford. Sus condiciones no se conocieron de inmediato.

El miércoles por la noche, cientos de personas se reunieron durante una vigilia celebrada en honor al niño durante la cual muchos pidieron más recursos médicos en el refugio.

Durante una conferencia de prensa el jueves, Sigcho-López pidió apoyo federal y generó conciencia sobre las necesidades humanitarias como vivienda y salud debido a la llegada continua de migrantes que buscan asilo a la ciudad. Condenó las acciones del gobernador de Texas, Greg Abbott, y prometió seguir luchando por los derechos de los inmigrantes.

“[Estoy] exigiendo que todos los niveles de gobierno y comunidad de inmigrantes, como la nuestra, trabajen para prevenir tragedias como esta”, dijo Sigcho-López. "Necesitamos acceso a más apoyo para poder brindar más refugio, más acceso a atención médica [y] medicamentos básicos que puedan salvar vidas".