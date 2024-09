Si te encanta comer, entonces una de tus opciones de entretenimiento para este fin de semana podría ser acudir al Taste of Chicago y así degustar de las diversas opciones de comida en un solo espacio.

Más de 40 vendedores de comida y más de una docena de camiones de comida se alinearán en el festival de tres días, que inició el viernes y concluye el domingo. También contará con actuaciones gratuitas de grandes artistas.

Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber sobre este evento culinario en Chicago para este sábado 6 y domingo 7 de septiembre:

¿DÓNDE SE REALIZA TASTE OF CHICAGO 2024?

El Taste of Chicago se realiza en Grant Park, en las inmediaciones de la Fuente de Buckingham.

¿CUÁNTO CUESTAN LA ENTRADA AL TASTE OF CHICAGO?

La entrada al festival culinario es gratuita para todas las personas, pero los visitantes deben pagar por la comida y la bebida que compren en el lugar.

La entrada a Taste of Chicago será por Jackson Drive west of Columbus Drive, Ida B. Wells east of Michigan Ave, and Columbus Drive & Balbo Drive.

¿CUÁL ES EL HORARIO DEL TASTE OF CHICAGO?

El Taste of Chicago se realiza desde las 11:00 am hasta las 9:00 pm. La venta de comida estará disponible hasta las 9:00 pm y la de bebidas alcohólicas hasta las 8:45 pm.

VENDEDORES DE COMIDA DE TASTE OF CHICAGO 2024

Arepa George

Arun’s Thai Restaurant

Badou Senegalese Cuisine

Banato

Billy Goat Tavern

BJ’s Market & Bakery

Caseras Sabor Real (Food Truck)

Chicago Eats Market

Chicago’s Doghouse

Churro Factory (Xurro)

Connie’s Pizza

Cumin Club Indian Kitchen

Cynthia's Gumbo Express (Food Truck)

Decadent Flavor (Food Truck)

Donut Dudes

Doom Street Eats

El Azteca Sanchez (Food Truck)

Eli’s Cheesecake

Esperanza Kitchen Delights

Franco’s Ristorante

Frannie’s Café

Gaby’s Funnel Cakes

Haire's Gulf Shrimp (Food Truck)

Harold’s Chicken

It's Just So Delicious (Food Truck)

JJ Thai Street Food

African Food Palace

Josephine’s Cooking

La Cocinita (Food Truck)

Lou Malnati’s Pizzeria

Mano Modern Café

Monster Dogs (Food Truck)

Moore Poppin Chicago Gourmet Popcorn

Mr. Quiles Mexican Food (Food Truck)

Ms Tittle's Cupcakes (Food Truck)

Oooh Wee It Is Restaurant

Ponce Restaurant

Porkchop

Robinson’s No. 1 Ribs

Royal Caribbean Jerk (Food Truck)

Sapori Trattoria

Seoul Taco

Soul & Smoke (Food Truck)

Star of Siam Thai Restaurant

Tacotlán

Tandoor Char House

Tasty Chicago (Food Truck)

The Happy Lobster (Food Truck)

The Original Rainbow Cone

The Sole Ingredient Catering

Uncle Remus SFC (Food Truck)

Yum Dum

Yvolina’s Tamales

Whadda Jerk (Food Truck)

Zeitlin’s Delicatessen

PROGRAMA MUSICAL TASTE OF CHICAGO 2024

Sábado 7 de septiembre

5:00 pm Nino Augustine

6:00 pm La Doña

7:00 pm Yahritza y Su Esencia

Domingo 8 de septiembre

5:00 pm Godly the Ruler

6:00 pm Robert DeLong

7:00 pm Atlas Genius

Horario del escenario de Goose Island

Sábado 7 de septiembre

11:00 am Hillery Banks

12:30 pm DJ Cymba

2:10 pm Zia Jenaye

2:35 pm T Star Verse

3:40 pm Heavy Crownz

5:00 pm Piwa

6:20 pm Asha Imuno

7:25 pm DJ Hotrod

Domingo 8 de septiembre

11:00 am Barragoon

12:30 pm Jamal Smallz

2:20 pm Kopano

3:40 pm Cabeza de Chivo

5:00 pm Abel

6:20 pm MJ Nebreda

7:25 pm DJ Iggy

PROGRAMA DE TASTE OF CHICAGO SUMMERDANCE 2024

Sábado 7 de septiembre

Música de DJ Miss Bhalla

12:30 pm Eli’s Cheesecake Cutting

1:00 pm Bachata / Ritmos latinos

2:00 pm Bhangra / Ajanta Chakraborty (Bollywood & Culture Groove)

3:00 pm Afrobeats / Imania Detry (Ayodele Druman Dance)

4:00 pm Hip Hop / Nathalie (Urbanity Dance Chicago)

Domingo 8 de septiembre

Música de Ranee

11:45 am Line Dance / Vero Sagredo (Steadfast Dance Center)

12:45 pm KPOP / Chemical X

1:45 pm Regional Mexicano / Ballet Folklorico de Chicago

2:45 pm House / Vero Sagredo (Steadfast Dance Center)