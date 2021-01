Suspendidos 17 policías de Chicago por video donde se les ve descansando durante los disturbios del año pasado

La policía de Chicago suspendió ya a varios oficiales grabados en video durante los disturbios generalizados del verano pasado holgazaneando, y aparentemente incluso durmiendo, dentro de una oficina de campaña del Congreso mientras personas en toda la ciudad vandalizaban y robaban negocios.

El departamento confirmó las suspensiones en un comunicado, diciendo que los oficiales tendrán la oportunidad de apelar las suspensiones si así lo desean.

"Los miembros han sido notificados de los resultados de la investigación", dijo el departamento en un comunicado. “Cada miembro puede optar por impugnar las decisiones basándose en sus acuerdos de negociación colectiva, lo que inicia el proceso de quejas. No podemos divulgar más información sobre los resultados de la investigación en este momento debido al proceso de quejas en curso ".

El presidente de la Orden Fraternal de la Policía, John Catanzara, dijo al Chicago Sun-Times que las suspensiones iban desde un día hasta 20 días. También dijo que el sindicato ha presentado quejas impugnando todas las suspensiones.

Catanzara no devolvió las llamadas el jueves para solicitar comentarios de The Associated Press o de NBC 5 Chicago.

El video fue grabado mientras la policía de Chicago y otros departamentos de todo el país trabajaban para frenar el vandalismo, el robo y el incendio provocado a raíz de la muerte de George Floyd después de que un oficial de policía blanco de Minneapolis presionó su rodilla contra el cuello del hombre negro durante varios minutos.

El video en el que se podía ver a los oficiales de Chicago relajándose y aparentemente durmiendo en la oficina de campaña en el lado sur de la ciudad del representante Bobby Rush (D-Chicago), con algunos oficiales aparentemente preparando café y haciendo palomitas de maíz, rápidamente se convirtió en una noticia nacional. La situación enfureció y avergonzó a la alcaldesa Lori Lightfoot, al superintendente de policía David Brown ya otros.

"Todos deberíamos estar disgustados", dijo Lightfoot a los periodistas después de que Rush viera el video y le entregara las imágenes del 31 de mayo y principios del 1 de junio. "Todos deberíamos sentirnos heridos y traicionados en este momento de todos los momentos".

Brown preguntó con incredulidad durante una rueda de prensa en ese momento: “¿Dormir durante un motín? ¿Qué haces en un turno regular cuando no hay disturbios? "

Después de que se publicó el video, Rush criticó a los oficiales. Él fue el individuo que notificó a su concejal, quien luego alertó a Lightfoot.

“Adoptaron una actitud tan indiferente, una actitud indiferente en mi propio espacio personal mientras se producían saqueos a su alrededor”, dijo. "No les importaba".

Poco después de que el video se hiciera público, Brown prometió suspender a los involucrados.

Como lo hizo después de que el video se hizo público, Catanzara dijo esta semana que el saqueo en el centro comercial donde se encontraba la oficina de Rush había terminado cuando llegaron los oficiales. Dijo que los oficiales aseguraron el área antes de entrar.

"Ya habían asegurado toda la propiedad …", le dijo al periódico. "Dieron la vuelta al frente. No pasaba nada. Eso se hizo. Punto."