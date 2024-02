Super Bowl 2024: Quién canta el Himno Nacional y otros artistas previos al juego

Si bien Usher ofrecerá la actuación de medio tiempo del Super Bowl del domingo, la leyenda del R&B no será el único cantante famoso en aparecer.

Justo antes de que los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers se enfrenten en el partido de fútbol americano más esperado del año, la leyenda de la música country Reba McEntire interpretará el Himno Nacional.

"Me siento honrada de ser parte de algo tan grande e histórico como el Super Bowl que se celebrará en Las Vegas por primera vez", escribió McEntire en X, anteriormente conocido como Twitter. Comúnmente conocida como la "Reina del Country", la cantante y actriz es una de las artistas discográficas más exitosas de la historia y responsable de al menos 25 éxitos número uno.

McEntire no será la única en ofrecer una actuación antes del gran partido.

El rapero y cantante Post Malone cantará "America the Beautiful" y la artista musical Andra Day interpretará "Lift Every Voice and Sing" como parte de la programación previa al juego del Super Bowl LVIII.

El entretenimiento estará acompañado de actuaciones en lengua de signos americana. El actor Daniel Durant interpretará el himno nacional, la modelo y bailarina Anjel Piñero interpretará "America the Beautiful" y el actor y coreógrafo Shaheem Sánchez interpretará "Lift Every Voice and Sing", además del espectáculo de medio tiempo.