Six Flags Great America publica otro mensaje críptico en las redes sociales, alimentando aún más la especulación

El mensaje marca la tercera publicación que podría insinuar una nueva adición en el parque de atracciones de Gurnee.

La publicación llega una semana después de haber subido un mensaje igualmente críptico, un video clip de seis segundos que mostraba los ojos de lo que parecía ser un animal depredador con el mismo mensaje #FearTheWrath.

Ese clip estaba subtitulado "it lieS thRougH the demonS eyeS."

La publicación del jueves es el tercer mensaje enviado por el parque, siendo el primero publicado hace dos semanas, el 18 de julio, con el subtítulo "Something iS coming, just wAit.

Para aquellos que llevan la cuenta en casa, las letras mayúsculas en los tres mensajes se leen de la siguiente manera: SSASRHSSASAR. No es exactamente mucho con lo que trabajar cuando se busca un mensaje subliminal.

Aunque el parque dio la bienvenida a una nueva atracción el mes pasado, las publicaciones llegan mientras los fanáticos especulan si Six Flags Great America podría estar recibiendo su primera nueva montaña rusa desde 2019.

Los mensajes crípticos generaron muchas más preguntas que respuestas, con comentarios en las redes sociales cuestionando de inmediato la aparente capitalización aleatoria de ciertas letras en el subtítulo.

Con más letras S mayúsculas encontradas en los mensajes del jueves, los fanáticos comenzaron a especular si eso significa que el parque podría estar agregando otra montaña rusa de S&S, un fabricante que estuvo detrás de dos montañas rusas actuales en el parque, The Joker y Maxx Force, las dos montañas rusas más nuevas del parque.

Las dos montañas rusas de S&S en el parque representan los dos modelos de montaña rusa más comunes producidos por S&S, la 4th Dimension Free Spin y la Air-Launched Coaster, en The Joker y Maxx Force, respectivamente.

Después de la publicación de la semana pasada, los fanáticos dirigieron su atención hacia el uso de la palabra "demon," refiriéndose potencialmente a Demon, una montaña rusa que opera en el parque desde su apertura en 1976 y ha funcionado bajo su temática actual desde 1980.

"Si se llevan a Demon me voy a poner muy triste," respondió un entusiasta en X, anteriormente conocido como Twitter.

El parque eliminó por última vez una montaña rusa en 2013, cuando la atracción Ragin' Cajun fue trasladada a Six Flags America, ubicado fuera de Washington, D.C. en Maryland.

Otro comentarista se preguntó si esto significaba que Demon estaría pasando por una restauración, mientras que otros aludían a un espacio desocupado cerca de Demon que anteriormente era el hogar de Buccaneer Battle, un paseo acuático donde los visitantes en un bote eran rociados por los espectadores con pistolas de agua.

"Demon estaría 'mirando' hacia el área del antiguo Buccaneer Battle," dijo un comentarista en Facebook.

Demon recibió restauraciones menores en 2023, destacando la eliminación de una formación rocosa improvisada que anteriormente rodeaba el segundo bucle de la montaña rusa.

Una publicación en Reddit destacó que las insinuaciones también se estaban haciendo dentro del parque, con un póster promocional que mostraba un mensaje que decía "Shedding Skin" junto con "#FearTheWrath."

Algunos entusiastas de las montañas rusas en Reddit especularon que el área de Buccaneer Battle y Demon combinados podría usarse para una gran nueva montaña rusa. El parque recibió por última vez una nueva montaña rusa en 2019, cuando se inauguró la Maxx Force, que rompió récords.

Aunque el parque no ha recibido una nueva montaña rusa en cinco años, una nueva atracción plana, Sky Striker, debutó en el parque el mes pasado.

Aunque muchos entusiastas comenzaron a buscar mensajes subliminales y comenzaron a imaginar su montaña rusa soñada en su parque local, otros comentaristas en Facebook tuvieron una explicación más simple para la publicación, creyendo que el mensaje es simplemente una promoción para "Fright Fest," el festival temático de Halloween que se lleva a cabo en los parques de Six Flags durante todo el mes de octubre de cada año.

Los rumores surgen tras la fusión entre los gigantes de parques de atracciones Six Flags y Cedar Fair, que creó la nueva Six Flags Entertainment Corporation.

La compañía insinuó nuevas inversiones tanto en atracciones como en alimentos y bebidas, con la entidad post-fusión operando 42 parques de atracciones y acuáticos en 17 estados.

Por ahora se desconoce planes oficiales para el parque.