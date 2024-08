Nueva montaña rusa de Six Flags Great America será una de solo dos de este tipo en el Medio Oeste

Semanas de expectación creadas a partir de mensajes crípticos publicados por Six Flags Great America en las redes sociales llegaron a una resolución el jueves, con el parque anunciando su primera nueva montaña rusa desde 2019, una atracción récord llamada "Wrath of Rakshasa", que debutará en 2025.

La montaña rusa contará con la caída más empinada del mundo en una montaña rusa de inmersión, así como con la mayor cantidad de inversiones en una montaña rusa de inmersión, con una caída de 96 grados más allá de la vertical y cinco inversiones.

Pero, ¿qué es exactamente un dive coaster?

Esto es lo que hay que saber sobre este modelo de montaña rusa que ha entusiasmado a millones de personas en Estados Unidos, aunque no demasiadas en el Medio Oeste:

¿Qué es un dive coaster y cuál es la diferencia entre las otras montañas rusas?

Las montañas rusas de inmersión, un modelo de montaña rusa de acero fabricado por Bolliger & Mabillard, presentan una configuración de asientos única, en la que los visitantes viajan en trenes de tres filas sentados de seis a diez pasajeros de lado a lado. En el caso de Wrath of Rakshasa, los pasajeros irán sentados de siete en siete.

Las montañas rusas en picado deben su nombre a su primera caída, que suele superar los 100 pies en un ángulo vertical o más allá de lo vertical.

Además de que la caída es increíblemente empinada, los pasajeros son retenidos en la cima de la montaña rusa durante varios segundos por un freno de retención, que los inclina hacia delante mientras les ofrece una peligrosa vista de la caída antes de descender.

Los trenes de la mayoría de las montañas rusas en picado, incluida Wrath of Rakshasa, no tienen suelo, lo que significa que los pies de los pasajeros cuelgan sobre la vía, y el suelo utilizado para subir desaparece una vez que el tren ha salido.

Los pasajeros irán sujetos con un chaleco de sujeción por encima del hombro, similar al utilizado en la otra montaña rusa de Great America, X-Flight.

B&M, el fabricante de Wrath of Rakshasa, ha colaborado frecuentemente con Six Flags Great America en el pasado, creando Batman: The Ride, Raging Bull y X-Flight, entre otras.

¿Qué altura y velocidad tendrá Wrath of Rakshasa?

La próxima montaña rusa será la tercera montaña rusa más alta del parque, con 180 pies de altura.

La caída de la montaña rusa será la tercera más grande del parque, con 171 pies, por detrás de la caída de 208 pies de Raging Bull y la caída de 85 grados y 180 pies de Goliath.

Wrath of Rakshasa alcanzará una velocidad máxima de 67 millas por hora, lo que la convertirá en la quinta montaña rusa más rápida del parque en el momento de su apertura.

Además de la caída única y la velocidad vertiginosa, la montaña rusa también contará con cinco inversiones, dando a los pilotos un montón de tiempo boca abajo en el emocionante viaje.

Wrath of Rakshasa estará situada en la sección County Fair del parque, donde también se encuentran Demon y American Eagle, la primera de las cuales fue objeto de rumores de retirada que resultaron infundados, ya que Demon permanecerá en el parque.

¿Cuántas montañas rusas en picado hay?

Wrath of Rakshasa será la 18ª montaña rusa en caída libre construida por Bolliger & Mabillard, aunque sólo la octava en Norteamérica.

Muchos entusiastas de las montañas rusas del Medio Oeste se ven especialmente privados de las pocas dive coasters norteamericanas, ya que sólo una, Valravn en Cedar Point, Sandusky, Ohio, se encuentra en el Medio Oeste.

A continuación figuran las otras seis montañas rusas de inmersión que operan en Norteamérica:

SheiKra - Busch Gardens Tampa Bay - Tampa, Florida

Griffon - Busch Gardens Williamsburg - Williamsburg, Virginia

Valravn - Cedar Point - Sandusky, Ohio

Yukon Striker - Canada's Wonderland - Vaughn, Ontario, Canadá

Emperor - SeaWorld San Diego - San Diego, California

Dr. Diabolical's Cliffhanger - Six Flags Fiesta Texas - San Antonio, Texas

Iron Menace - Dorney Park - Dorneyville, Pensilvania

La dive coaster con la mayor caída es Yukon Striker, que sumerge a los pasajeros 245 pies mientras alcanzan velocidades de casi 81 millas por hora.

¿Qué ha llevado al anuncio?

El anuncio se produce casi un mes después de que Six Flags comenzara a publicar varios mensajes crípticos, provocando a los fans en las redes sociales con una serie de publicaciones inusuales y desatando muchas especulaciones sobre lo que podría estar por venir.

La publicación más reciente se produjo el miércoles, cuando los responsables revelaron que harían un anuncio el jueves a las 11 de la mañana.

time to Announce whAt'S coming.



TOMORROW @ 11:00am, in park, Buccaneer Battle pic.twitter.com/GN5pOdocBv — Six Flags Great America (@SFGreat_America) August 14, 2024

Todo empezó el 18 de julio, cuando se compartió un vídeo en las cuentas de redes sociales del parque con la leyenda "Something iS coming, just wAit."

Something iS coming, just wAit pic.twitter.com/NrTxAlew28 — Six Flags Great America (@SFGreat_America) July 18, 2024

Una semana después, otro vídeo de seis segundos mostraba los ojos de lo que parecía ser un animal depredador con el mismo mensaje #FearTheWraath.

Ese clip fue subtitulado "it lieS thRougH the demonS eyeS."

it lieS thRougH the demonS eyeS pic.twitter.com/7VtSmWAQjW — Six Flags Great America (@SFGreat_America) July 25, 2024

El 1 de agosto, el parque publicó en sus redes sociales la frase "you don't wAnt to See it AngRy" mostrando otro videoclip de seis segundos con el mensaje #FearTheWrath

En ese caso, el video iba acompañado de lo que parecía ser el arañazo de una garra.

La semana pasada, se publicó un mensaje revelador en las redes sociales del parque, cuando compartió un vídeo de ocho segundos en el que parpadeaban rápidamente las siguientes palabras en orden:

TEASE DEMON SEVEN STEEL FIVE DROP 2025, seguido del mensaje #FearTheWrath.

SometimeS it'S oKAy to wAit pic.twitter.com/brc9cRZUWU — Six Flags Great America (@SFGreat_America) August 8, 2024

El caption reflejaba bromas similares: "SometimeS it'S oKAy to wAit".

Los fans se centraron en la elección de la palabra, que podría referirse a la atracción Demon, una montaña rusa en bucle que ha estado en el parque desde su apertura en 1976 y ha funcionado con su tema actual desde 1980.

"Si me quitan el Demon, me voy a poner muy triste", respondió un entusiasta en X, antes conocido como Twitter.

Otro comentario se preguntaba si esto significaba que el Demon iba a ser restaurado, mientras que otros aludían a un espacio desocupado cerca del Demon que antes albergaba la Batalla de Bucaneros, una atracción acuática en la que los clientes que montaban en un barco eran rociados por los espectadores con pistolas de agua.

"Demon estaría 'mirando' hacia la antigua zona de Buccaneer Battle", dijo un comentarista en Facebook.

Las respuestas de los entusiastas de las montañas rusas en X predijeron correctamente que el parque iba a añadir una montaña rusa en picado.

Aunque el parque no ha acogido una nueva montaña rusa en cinco años, el mes pasado se estrenó una nueva atracción plana, Sky Striker.

El anuncio se produce tras la fusión de los gigantes de los parques de atracciones Six Flags y Cedar Fair, que ha dado lugar a la nueva Six Flags Entertainment Corporation.

La empresa anunció nuevas inversiones tanto en atracciones como en comida y bebida, y la entidad resultante de la fusión explotará 42 parques de atracciones y acuáticos en 17 estados y tres países.

Kings Dominion, en Virginia, recibirá una montaña rusa de ala lanzada de Bolliger & Mabillard, mientras que Wonderland, en Canadá, añadirá Alpen Fury, una montaña rusa lanzada con nueve inversiones, la mayor de su clase en Norteamérica.