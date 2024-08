La Convención Nacional Demócrata no está abierta al público en general, pero eso no significa que no puedas ver todo en vivo desde el United Center y McCormick Place en Chicago.

El evento de cuatro días cuenta con oradores destacados, incluidos el expresidente Barack Obama, el presidente Joe Biden, la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris, el candidato a vicepresidente Tim Walz y muchos otros. También se esperan varias apariciones de celebridades, según los rumores.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Se anticipan grandes multitudes fuera de los lugares, con protestas planeadas en varios lugares de la ciudad.

Telemundo Chicago y NBC Chicago te tendrán todos los discursos y sucesos internos con imágenes en vivo y sin filtros durante todo el evento, así como cobertura en vivo de lo que se desarrolla afuera.

Aquí te contamos cómo ver en vivo la Convención Nacional Demócrata en la ciudad, ya sea por tu método favorito de streaming o por televisión:

¿Cuándo es la Convención Nacional Demócrata?

La Convención Nacional Demócrata se llevará a cabo del 19 al 22 de agosto.

¿A qué hora es la Convención Nacional Demócrata?

La programación de la convención en horario estelar comenzará en el United Center de Chicago de 5:30 p.m. a 10 p.m. CT el lunes y de 6 p.m. a 10 p.m. CT de martes a jueves.

Sin embargo, el programa completo de eventos se puede encontrar aquí.

¿Cómo puedes verla en vivo?

En el reproductor de arriba podrás ver toda la acción en vivo. También el canal de transmisión NBC 5 Chicago News 24/7 brindará a los espectadores una transmisión en vivo e ininterrumpida de los oradores principales de la Convención Nacional Demócrata. La transmisión se transmitirá todos los días de la convención a partir de las 5:30 p.m. CT y continuará hasta el final del evento.

Mírala en vivo en el reproductor de arriba o en Peacock, Roku, Samsung TV Plus, Amazon Fire TV, Xumo Play, Google Play, Freevee, TCLtv+ y Local Now.

La Convención Nacional Demócrata también ofrecerá una transmisión oficial en vivo en DemConvention.com.

Cómo verla por televisión

Telemundo Chicago transmitirá la cobertura de la Convención Nacional Demócrata en todos sus noticieros con los oradores principales de la noche, entrevistas con políticos destacados y votantes indecisos, junto con análisis de expertos que anticipan las elecciones presidenciales de noviembre cada día de la convención.

La cobertura de la Convención Nacional Demócrata en horario de máxima audiencia se transmitirá en vivo desde el United Center en las siguientes fechas y horarios:

19 de agosto a las 11 a.m., 4 p.m., 4:30 p.m., 5 p.m. y 10 p.m.

20 de agosto a las 11 a.m., 4 p.m., 4:30 p.m., 5 p.m. y 10 p.m.

21 de agosto a las 11 a.m., 4 p.m., 4:30 p.m., 5 p.m. y 10 p.m.

22 de agosto a las 11 a.m., 4 p.m., 4:30 p.m., 5 p.m. y 10 p.m.

A partir del domingo, 18 de agosto y durante toda la convención, la extensa cobertura de la Semana de la Convención Nacional Demócrata de Telemundo Chicago y NBC 5 Chicago contará con la presencia de la reportera política de Noticiero Telemundo Chicago, Iris Berríos, y la reportera política de NBC 5 News, Mary Ann Ahern, quienes brindarán a los espectadores una cobertura experta sobre las últimas noticias de la Convención Nacional Demócrata y los aspectos más destacados desde el United Center.

Además de numerosas entrevistas con invitados especiales y análisis de expertos durante toda la semana, Ahern y Berríos también brindarán a los espectadores una perspectiva local sobre los momentos más comentados de la convención.