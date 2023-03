Sin derecho a fianza joven acusado por asesinato de oficial de la policía de Chicago

Un juez ordenó que un joven de 18 años fuera acusado de asesinato en primer grado por el tiroteo fatal de un oficial de policía de Chicago en el vecindario Gage Park de la ciudad, detenido sin derecho a fianza el viernes.

Steven Montano, de 18 años, de la cuadra 2500 de South Lawndale Avenue, enfrenta un cargo de asesinato en primer grado, además de cargos por delitos graves de uso ilegal agravado de un arma sin tarjeta FOID y descarga agravada de un arma de fuego cerca de un edificio escolar, dijeron las autoridades. dijo el jueves.

También enfrenta dos cargos menores, por agresión simple e interferir con la denuncia de violencia doméstica, respectivamente, dijeron las autoridades.

El joven de 18 años fue detenido momentos después del tiroteo fatal del oficial de policía de Chicago, Andrés Vásquez-Lasso, de 32 años.

Al mismo tiempo que la audiencia de fianza de Montano, una procesión escoltaba el cuerpo del oficial caído a una funeraria en Oak Lawn.

Montano permanece en estado crítico en un hospital del área, con una herida de bala en la cabeza.

Según las autoridades, los oficiales del Octavo Distrito respondieron a las 4:43 p.m. del miércoles a una llamada doméstica de una persona con un arma en la cuadra 5200 de South Spaulding Avenue en el vecindario Gage Park de la ciudad.

El superintendente de Policía de Chicago David Brown dijo más tarde que la persona que llamó había dicho que un hombre estaba persiguiendo a una mujer por la calle con un arma.

Cuando los oficiales salieron de la patrulla, el hombre, que estaba armado, comenzó a correr, dicen las autoridades.

Cuando llegaron los oficiales, un grupo se dirigió a la puerta principal de una residencia, pero un segundo patrullero se encontró con el sospechoso a pie, dijo la policía.

"Se intercambiaron disparos a quemarropa", dijo Brown. Según las autoridades, el oficial fue golpeado varias veces.

Cientos asisten a una vigilia de oración para apoyar a la familia del oficial de policía de Chicago asesinado en el cumplimiento del deber

La policía dijo que Vásquez-Lasso y Montano intercambiaron disparos luego de una breve persecución, y Vásquez-Lasso recibió varios golpes en la cabeza y la pierna.

El oficial herido logró devolver el fuego, golpeando a Montano en la cabeza.

Según Brown, el oficial fue transportado al Hospital Mount Sinai, donde fue declarado muerto poco tiempo después.

"Estamos desconsolados", dijo el superintendente de policía de Chicago David Brown durante una conferencia de prensa el miércoles. "La policía es una gran familia. La gente sabe que en algún momento se les puede pedir que hagan el último sacrificio. Pero nunca deseas ni esperas que realmente suceda. Y esta noche, sucedió esta tragedia".

Los fiscales dijeron en la corte el viernes que Montano no cooperó después del tiroteo y que le aplicaron Tasas antes de ser detenido.

El tiroteo tuvo lugar cerca del patio de una escuela, lo que obligó a los estudiantes a refugiarse.

Según los funcionarios, se está llevando a cabo una investigación y se están revisando las imágenes de la cámara corporal de los oficiales que respondieron.

“La investigación está en curso”, dijo Brown, y señaló que actualmente se están revisando las imágenes de la cámara corporal, la evidencia balística y otros videos. Además, el uso de la fuerza en el incidente está siendo investigado por la Oficina Civil de Responsabilidad Policial, dijo Brown.

Brown dijo el miércoles que el oficial del Octavo Distrito Vasquez-Lasso estaba casado y recientemente había celebrado cinco años con el departamento.

Brown agregó que el oficial tiene familiares en Colombia y otras partes del mundo, y que el departamento había estado trabajando para notificarles sobre lo ocurrido.

"Siempre les pedimos a todos que respeten a esta familia", dijo Brown el miércoles. "Así que tendremos más información sobre esta oferta más adelante, pero vamos a seguir el ritmo de la familia en su nivel de comodidad al compartir más sobre este oficial".

“Esta es una familia de servidores públicos y, como pueden imaginar, se están tomando muy en serio esta tragedia”, agregó Brown.

“Murió mientras protegía a Chicago y su gente”, dijo el departamento de policía en un comunicado el jueves. "Nunca olvidaremos su desinterés y dedicación mientras continuamos abrazando a su familia y seres queridos. Juntos, lamentamos la pérdida de nuestro héroe".

Montano, del vecindario de La Villita de la ciudad, fue acusado anteriormente de un delito menor en relación con un incidente de julio de 2022 en el que huyó a pie de un vehículo que fue detenido por la policía de Chicago, confirmaron las autoridades.

El jueves, la oficina de Kim Foxx, fiscal estatal del condado de Cook, dijo que el sospechoso fue puesto en libertad sin fianza debido a su falta de antecedentes penales.

“Al acusado, que no tenía antecedentes, se le otorgó una fianza después de ser acusado”, dijo la oficina. “El acusado, que era pasajero en el vehículo, no fue acusado de un delito grave porque la evidencia no respalda un cargo de posesión de armas”.

La oficina de Foxx dijo que el sospechoso fue acusado de un delito menor por huir del vehículo. El conductor fue acusado de delitos graves de posesión ilegal de armas.

Vasquez-Lasso es el primer oficial asesinado por disparos en el cumplimiento de su deber desde que la oficial Ella French fue asesinada a tiros el 7 de agosto de 2021 durante una parada de tráfico en el vecindario de West Englewood.

Un total de 557 policías han muerto en el cumplimiento de su deber mientras servían en la ciudad de Chicago.