Sigue investigación sobre incidente que dejó a mujeres heridas de balas en juego de los White Sox 

Este domingo se llevó a cabo un juego entre los Oakland A’s y los White Sox en el Guaranteed Rate field, y lo que muchos se preguntan es qué ha pasado con la investigación del accidente del viernes que hirió a dos mujeres mientras estaban en el estadio.

Mientras los detectives del área uno continúan la investigación, indican que hasta el momento no hay actualización y solo se ha dado a conocer información preliminar que indica que el incidente ocurrió el viernes 25 de agosto alrededor de las 7:25 pm en la que dos mujeres de 26 y 42 años recibieron heridas de bala en la pierna y otra en el abdomen. La mujer de 42 años fue transportada al Centro Médico de la Universidad de Chicago en buenas condiciones; mientras que la mujer de 26 años rechazó ir al hospital, pero la organización de los White Sox indicó que le brindaron primeros auxilios en el estadio.

A pesar de la investigación, que se ha estado llevando a cabo por casi dos días, aún se desconoce el origen de la bala sin embargo, la misma organización de los Medias Blancas compartió un video en el que se ve el momento que las mujeres fueron impactados y un grupo de personas llamaron a seguridad, mientras que el resto de la multitud no se percató de lo sucedido y el juego continuaba lo único que se canceló fue un concierto que estaba pautado después del juego por problemas técnicos.

Esto fue lo que dijo un fanático que acudió al juego este domingo:

“Me parece que pues no tuvo nada que ver con el estadio. La seguridad está perfecta no hay nada que ver adentro creo que en sí no fue intento del estadio fue algo que sucedió afuera pero adentro parece que todo está en orden”, dijo Jesús Valanzar.

La policía de Chicago emitió un comunicado diciendo en parte que "en ningún momento se creyó que hubiera una amenaza activa".

Cabe mencionar que desde lo sucedido se han realizado juegos el sábado y el domingo sin cancelaciones.

Las autoridades continúan la investigación y le piden a la comunidad contactar a los detectives del área uno marcando el número 3127478380 si tienen información alguna.