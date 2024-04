Se anuncia la alineación de artistas para la serie de conciertos gratuitos ‘Rockin’ in the Park’ en Rosemont

El Parkway Bank Park de Rosemont ha anunciado a los artistas de su serie de conciertos gratuitos "Rockin' in the Park" de 2024.

La serie de música suburbana comienza el domingo 26 de mayo y continúa todos los jueves y viernes selectos por la noche desde el 30 de mayo hasta el 26 de agosto, según un comunicado de prensa.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Los espectáculos de la noche de apertura y el jueves por la noche contarán con un espectáculo musical de fuegos artificiales posterior al espectáculo, agregó el comunicado.

Los conciertos gratuitos, con música de bandas clásicas, se llevarán a cabo de 7 p.m. a 10 p.m. y se llevarán a cabo en el gran césped del parque, según los organizadores. La comida y las hieleras del exterior están prohibidas, pero hay carpas de comida y bebida disponibles, agregaron los organizadores.

El estacionamiento está disponible en el garaje de estacionamiento de Parking Bank y es gratuito con validación de cualquiera de los lugares del parque, según el comunicado.

La alineación completa para la temporada 2024:

Domingo 26 de mayo: Pino Farina Band – Grupo de rock alternativo para adultos

Jueves, 30 de mayo: Radio Gaga – Con los éxitos de Queen y Lady Gaga

Jueves, 6 de junio: Brooklyn Charmers – Tributo a Steely Dan

Jueves, 13 de junio: The Traveling Salvation Show – Tributo orientado al rock al legendario Neil Diamond



Jueves, 20 de junio: Atomic Punks – Tributo a los días de gloria de Van Halen liderado por David Lee Roth



Jueves, 27 de junio: The Dyer Davis Group – Guitarrista inspirado en el blues



Viernes, 28 de junio: 24K Magic / George Michael Reborn - Tributos a Bruno Mars y George Michael y Wham!



Jueves, 4 de julio: Silver Bullet Band STL – Tributo de 10 piezas a la música de Bob Seger



Jueves, 11 de julio: Ticket to the Moon -- Banda tributo a Electric Light Orchestra (ELO)



Jueves, 18 de julio: Salida – Banda tributo a Journey

Jueves, 25 de julio: Live the Who – Tributo a The Who



Viernes, 26 de julio: Noche de Boy Band / Dancing Queen – Banda tributo a la banda de chicos, banda tributo a ABBA



Jueves, 1 de agosto: Acentos sureños – Recrea la música, el estilo y el sonido de Tom Petty y The Heartbreakers



Jueves, 8 de agosto: Rumours ATL – Banda tributo a Fleetwood Mac

Jueves, 15 de agosto: Echoes of Pompeii – Banda tributo a Pink Floyd



Jueves, 22 de agosto: Slippery When Wet – Slippery When Wet realiza los arreglos exactos en vivo de la gira "Crush" de Bon Jovi en 2000, la gira "Bounce" de 2002, la gira "Have a Nice Day" de 2005, la gira "Lost Highway" de 2008 y la gira "The Circle" de 2010.



Jueves, 29 de agosto: Elton Rohn – Como Elton Rohn, Ron Camilleri recrea la sensación de ver un concierto de Elton John de la década de 1970



Viernes, 30 de agosto: Bee Gees Gold / The Wayouts -- Banda de covers de los Bee Gees y banda tributo al garage rock de la década de 1960